„Mit traurigen Grüßen“: Restaurant-Team nimmt Abschied von Gästen

„Mit traurigen Grüßen“: Emmeramsmühle am Englischen Garten muss schließen

Von: Andrea Stinglwagner

Die St. Emmeramsmühle am Englischen Garten servierte leckere bayerische Küche. Jetzt muss das Traditionslokal schließen. © Collage/ Fotos: Christina Heichele

Die St. Emmeramsmühle am Englischen Garten bot ihren Gästen typisch bayerische Küche, doch jetzt muss das 200 Jahre alte Traditionslokal schließen. Besonders tragisch: Der Wirt hatte es erst 2021 renovieren lassen.

München - Köstliches bayerisches Essen in der urigen Atmosphäre eines denkmalgeschützten Gebäudes: Wer dies dieser Tage in der St. Emmeramsmühle in Oberföhring am Englischen Garten genießen will, steht vor verschlossenen Türen. Ein Zettel am Eingang klärt auf: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unseren Betrieb ab 2. März einstellen.“ Schluss, Ende, Aus in der Traditionsgaststätte!

Auf dem Schild begründet das Team der St. Emmeramsmühle die Schließung: „Die aktuellen Rahmenbedingungen durch Preisentwicklung, Energiekrise und vieles mehr lässt es nicht zu, dauerhaft nachhaltig und wirtschaftlich zu agieren.“ Dabei hatte der Betrieb eigentlich noch gebrummt, die Münchner liebten das gute Essen und das Flair im Gasthaus. Wie es mit bereits bestehenden Reservierungen in der Gaststätte weitergeht, darüber sollen sich die Gäste nun mit einem „möglichen Nachfolger“ in Verbindung setzen. Wirt Karl-Heinz Zacher (53) hört also auf. Er war am Freitag noch nicht bereit, eine Stellungnahme abzugeben.

St. Emmeramsmühle war erst 2021 renoviert worden

Zacher hatte das knapp 200 Jahre alte Lokal erst 2021 renovieren lassen. Modernste Technik für 3,2 Millionen Euro wurde verbaut für Lüftung, Heizung, Kühlräume, Wasserrohre und Stromleitungen sowie eine nagelneue Küche. Nachhaltiger, umweltbewusster zu werden – das war das Ziel. Beteiligt an den Kosten: der Eigentümer der Mühle, die Sedlmayr Grund und Immobilien AG, und die Brauerei Spaten/Franziskaner.



Letztere bestätigte am Freitag, dass die Gaststätte den Betrieb eingestellt hat. „Wir befinden uns in Gesprächen mit den Betreibern“, so Fried-Heye Allers, Public Affairs Manager bei der Unternehmensgruppe Anheuser-Busch InBev, zu der Spaten und Franziskaner gehören.

„Mit traurigen Grüßen“: Restaurant-Team nimmt Abschied von Gästen

Besonders tragisch: St.-Emmeramsmühle-Wirt Zacher hatte sein ganzes Herz in die Sanierung gelegt – auch wegen seiner verstorbenen Frau. Nina Zacher (†46) war 2016 an der Nervenkrankheit ALS gestorben. „Mit traurigen Grüßen“ verabschiedet sich das Emmerams-Team nun von seinen Gästen.

