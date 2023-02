Weißwurst für 1 Euro: Münchner Gaststätten bieten Essen zum Schnäppchenpreis an

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Die Münchner Weißwurst feiert ihren 166. Geburtstag. Am Rosenmontag gibt es das Traditions-Essen daher für nur einen Euro – welche Lokale mitmachen.

München – Sie soll aus Mangel an Alternativen entstanden sein: Die Weißwurst, erstmals hergestellt in einer Münchner Gaststätte, gelegen zwischen Marienplatz und Rathaus, feiert 2023 ihren 166. Geburtstag. Dass jener auf den Tag des Rosenmontags fällt, bedeutet, dass er nur ausgiebiger gefeiert werden soll. Für diese Maßnahme hat sich jedenfalls der Verein der Münchner Innenstadtwirte stark gemacht. Weißwurst kostet am Montag, dem 20. Februar, in ausgewählten Lokalen nur einen Euro.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Angebot am Rosenmontag: In ausgewählten Gaststätten Münchens kostet die Weißwurst nur einen Euro. (Symbolbild) © CHROMORANGE/Imago

1-Euro-Aktion am Rosenmontag: München feiert den 166. Geburtstag der Weißwurst

Gegenüber der Bild sagte der Münchner Verein, der als Initiator der 1-Euro-Aktion gilt, in Form seines Vorsitzenden, Gregor Lemke, dass die Weißwurst ein „Inbegriff der Münchner Lebens- und Wirtshauskultur“ sei. Eine Erfolgsgeschichte, die seit über 150 Jahren fortlaufend geschrieben wird — den Überlieferungen zufolge einzig und alleine deshalb, weil im Jahre 1857 nur noch Schweinedärme für die damalige Wurstproduktion zur Verfügung gestanden hätten. Statt der Stadtwurst wurde also die Weißwurst aufgetischt.

Münchner Gaststätten, die die Weißwurst am Rosenmontag für 1 Euro anbieten: Andechser am Dom, Augustiner am Dom, Augustiner am Platzl, Augustiner Klosterwirt, Augustiner Stammhaus in der Fußgängerzone, Bratwurstherzl am Viktualienmarkt, Hackerhaus, Hofbräuhaus, Münchner Stubn, Schneider Bräuhaus im Tal, Spatenhaus an der Oper, Wirtshaus im Braunauer Hof und Zum Stiftl am Marienplatz

166 Jahre später erfreut sich diese bundesweit großer Beliebtheit. Ausgewählte Gaststätte Münchens feiern den Anlass des Geburtstages und bieten die Weißwurst zu einem Preis an, der in den kommenden Wochen sicherlich einmalig bleibt.

Zu den Gaststätten, die es ermöglichen, am Rosenmontag erschwinglich in den Genuss bayerischer Tradition zu kommen, zählen unter anderem das Hofbräuhaus, das Wirtshaus im Braunauer Hof oder das Augustiner Stammhaus in Münchens Innenstadt. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur bis 11.59 Uhr. Ob am Marienplatz oder am Karlsplatz-Stachus: um Punkt 12 Uhr starten schließlich auch in Bayerns Landeshauptstadt die Feierlichkeiten zum Rosenmontag.

Wir liefern alle wichtigen Themen, Infos und News rund um die Wiesn in unserem Themenbereich: Alles rund um München. Hier einfach direkt in Telegram oder Facebook anmelden, Thema auswählen und nichts mehr zur Wiesn 2022 verpassen!