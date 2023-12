Winter-Chaos am Münchner Flughafen: Ehepaar sitzt seit Freitagabend fest

Von: Julian Limmer

Auftauen bitte! Ein Passagierflugzeug wird am Dienstag am Flughafen München vom Eis befreit. © Tschepljakow/DPA

Johannes und Marianna Altmann erleben eine Odyssee am Flughafen – und das Gepäck ist auch verschwunden. Wegen des Wintereinbruchs hängt das Ehepaar seit Tagen in München fest.

München - Johannes Altmann (75) ist Vielflieger, doch so ein Chaos hat er auf seinen Reisen noch nie erlebt: „Wir hängen seit Freitag in München fest – ohne Gepäck“, sagt er. Er wollte eigentlich mit seiner Ehefrau von Zypern, wo die beiden leben, nach Frankfurt fliegen, um Freunde zu besuchen. Stattdessen erlebte das Paar eine mehrtägige Odyssee im Erdinger Moos – von Hotel zu Hotel, von Enttäuschung zu Enttäuschung. Seit fast fünf Tagen kommen sie nicht mehr weg!

„Rund vier Stunden lang saßen wir im Flugzeug“: Die Maschine hob einfach nicht in München ab

Alles begann vergangenen Freitagabend: Johannes und Marianna Altmann (55) starteten von Zypern nach Frankfurt. Zwischenstopp: München. Bis dahin lief alles normal. Doch nachdem sie in München die Lufthansa-Maschine nach Frankfurt bestiegen hatten, ging nichts mehr: Der Flieger hob nicht ab. „Rund vier Stunden lang saßen wir im Flugzeug“, sagt Altmann. Irgendwann kam die Durchsage: Flug gecancelt.

Lächeln im Chaos: Johannes Altmann und seine Frau. © privat

Grund: Wegen des Wintereinbruchs mussten viele Flieger so lange auf dem Rollfeld warten, dass viele Crews ihre gesetzliche Dienstzeit überschritten, viele Starts fielen aus, heißt es von Lufthansa auf Anfrage. Umbuchungen seien wegen der Witterung nur vereinzelt möglich gewesen.

Es ging also zurück zur Abflughalle. Das Problem: Das Paar hatte keine Koffer mehr, es hatte sie zuvor aufgegeben: „Viele Leute warteten genervt auf ihr Gepäck, aber nichts kam“, erinnert sich Altmann. Die Gepäck-ermittlung am Flughafen hatte bereits geschlossen. „Manche Reisende waren richtig wütend.“

Gleichzeitig seien auch fast alle Hotels im Umkreis ausgebucht gewesen, das Ehepaar übernachtete mit vielen anderen Passagieren am Flughafen. Viele hätten sich auf den Boden gelegt. Die Altmanns hatten jedoch immer noch die Hoffnung, bald weiterzukommen. Doch Fehlanzeige: Der Flughafen schloss wegen des Winter-Chaos am Samstag komplett – bis Sonntagmorgen hob kein Flieger ab. Als das Ehepaar davon erfuhr, buchte es ein Hotel in Kirchheim: „Wir wollten uns einfach hinlegen.“

Ersatzflug fiel wieder aus - Ehepaar verzweifelt

Vom Hotel aus versuchte Altmann bei Lufthansa anzurufen, über vier Stunden ist er in der Warteschleife gehangen, ohne Erfolg. Am Sonntag fuhren sie zum Flughafen, um nach dem Gepäck zu suchen – wieder ohne Erfolg.

Vier Stunden hing Altmann in der Warteschleife. © privat

Immerhin: Sie konnten ihren Flug umbuchen, er sollte am Montagmorgen nach Zypern gehen: „Endlich konnten wir entspannen.“ Doch sie wurden enttäuscht: Am Montag stiegen sie in den Flieger, doch er hob erneut nicht ab. Wieder ging es zurück ins Hotel. Ein weiterer Koffer, den sich beide zwischenzeitlich gekauft hatten, war weg.

Am Dienstag musste der Flughafen wegen Glatteis den Flugbetrieb nochmal einstellen (siehe Kasten) – nur wenige Flüge hoben ab. Jetzt hoffen die beiden, am Mittwoch endlich fliegen zu können. „Wir sind vorsichtig optimistisch.“