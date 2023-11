Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee südlich von München - Schneefallgrenze sinkt weiter

Von: Lisa Metzger

Teilen

Wetter in Oberbayern (Archivbild). © Frank Leonhardt/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt in den nächsten Tagen vor einem Wetterwechsel in Bayern. In niedrigeren Lagen könnten bereits erste Schneeflocken fallen.

München – Der Herbst ist jetzt auch in Bayern voll eingezogen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag, 2. November, auf 2000 Meter Höhe bis zu 20 Zentimeter Schnee. Aber auch in niedrigeren Lagen könnte der Gut-Wetter-Trend erstmal zum Erliegen kommen. Die Schneefallgrenze fällt auf 1200 Meter. Damit könnten die Alpenregionen bereits mit ersten Schneeflocken rechnen.

Temperatursturz und frischer Wind sorgen für eisiges Kältegefühl

Im Rest Bayerns sollen die letzten Ferientage wechselhaft werden – mit örtlichem Regen und Wolken. Am Freitag, 3. November, erwartet der DWD einen deutlichen Klimawechsel: Die Temperaturen sollen demnach nur noch zwischen vier und elf Grad betragen. Zudem soll ein frischer Wind zusätzlich für ein Kältegefühl sorgen. Trotz starker Bewölkung kann aber auch die Sonne vereinzelt durchbrechen. In weiten Teilen Bayern soll es trotzdem trocken bleiben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee südlich von München - Schneefallgrenze sinkt weiter

Am Samstag, 4. November, zieht gegen Nachmittag eine Regenwand über den Westen Bayerns. Es kann zu Schauern kommen. In den Alpen erwartet der DWD teils starke Sturmböen. Die Temperaturen sollen am Wochenende leicht steigen – zwischen 9 und 14 Grad. Das wechselhafte Wetter soll auch am Sonntag anhalten.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.