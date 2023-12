Schnee sorgt für erneutes Koffer-Chaos am Flughafen München - Passagiere warten: „Man kommt einfach nicht weiter“

Von: Julian Limmer

Am Münchner Flughafen gibt es erneut Koffer-Chaos. Wegen des massiven Wintereinbruchs waren in den ersten Dezembertagen knapp 15 000 Gepäckstücke liegengeblieben. Noch immer warten Fluggäste auf ihre Koffer.

München – Für Liselotte Bösl ging das Chaos schon auf der Heimreise los. Die 76-jährige Rentnerin aus Ottobrunn im Landkreis München flog mit ihrer Tochter am Nachmittag des 1. Dezember von Lanzarote zurück nach München – doch alles lief anders als geplant. Erst war der Flieger um eine Stunde verspätet. In München gelandet, mussten die Passagiere wegen Eis und Schnee mehrere Stunden in der Kabine warten – nur mithilfe eines Feuerwehrautos, das als Rampe fungierte, konnten sie aus dem Flieger aussteigen. Danach erfuhren sie, dass sie auch ihre Koffer vorerst nicht bekommen. Wegen des Schneechaos am Flughafen war die Gepäckausgabe unmöglich.

Das alles hätte Bösl gar nicht so stark gestört, doch es ging noch weiter: „Ich hätte nie gedacht, dass so ein Theater folgt.“ Seit knapp zwei Wochen versuchen Bösl und ihre Tochter nun an ihre zwei Koffer zu kommen – ohne Erfolg. „Man kommt einfach nicht weiter“, sagt die Rentnerin.

„Ich bin wirklich irritiert“ - kaum Hilfe von den Airlines

Ihre Tochter Gabriele (45) hatte gleich am Tag nach der Landung versucht, die Airline zu kontaktieren – in den Koffern befinden sich schließlich auch Arbeitsunterlagen und Medikamente. Anrufe und Mails blieben zunächst unbeantwortet. Irgendwann kam dann eine Nachricht: Man habe jetzt eine „erweiterte Suche“ eingeleitet, das könne jedoch weitere drei Wochen dauern. „Ich bin wirklich irritiert“, sagt Gabriele Bösl. Der Koffer müsste doch in München liegen.

Am Montag fuhren beide zum Airport, um vor Ort ihr Glück zu versuchen – doch wieder keine Chance! Mitarbeiter des Gepäckabwicklers AHS, mit dem Condor zusammenarbeitet, haben sie abgewiesen. Selber nach den Koffern suchen durften sie nicht. „Man hat uns einfach gesagt, wir kriegen unsere Koffer nicht. Die Fahrt hätten wir uns sparen können.“ Anderen Suchenden sei es ähnlich gegangen. Die Bösls sind ratlos, fühlen sich alleine gelassen.

Von Condor heißt es auf Anfrage nur: „Aufgrund des hohen Gepäckaufkommens“ werde es voraussichtlich noch bis Ende dieser Woche dauern, bis die Koffer per Kurierdienst an ihre Besitzer zurückgehen. Vier Condor-Flüge seien betroffen gewesen. Der Dienstleister AHS ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Zuerst fünf Tage ausharren in München - dann kein Koffer mehr

Ein ähnliches Chaos musste eine weitere Reisende erleben, die anonym bleiben möchte. Sie kam am 1. Dezember mit einem Lufthansa-Flug aus Singapur nach München, wollte eigentlich nach Hamburg weiter – doch erst einmal ging gar nichts. Über fünf Tage musste sie bei Bekannten ausharren, bis sie endlich nach Hamburg weiterfliegen konnte. Von ihrem Gepäck fehlt jede Spur.

Immer wieder habe sie es per Telefon, Chat und Mail versucht, doch keine konkrete Antwort erhalten. Irgendwann kam dann eine Aufforderung, eine vollständige Inhaltsliste des Koffers abzugeben – samt Kaufdatum der Gegenstände. Doch auch das half nichts – der Koffer bleibt weg. Die Lufthansa schreibt, dass wegen des Wintereinbruchs rund 10 000 Koffer am Flughafen München liegen geblieben sind. Man arbeite mit „Hochdruck“ daran, schnell alle Koffer auszuliefern.