Schock für Krebspatienten: In München werden lebensrettende Medikamente knapp

Von: Dorita Plange

Krebspatientin Angelika Ahn (53) sorgt sich um ein potenziell lebensrettendes Medikament. © privat

Weil ein Wirkstoffhersteller die Produktion des Krebsmedikamentes Tamoxifen eingestellt hat, kommt es derzeit zu Engpässen bei diesem wichtigen Medikament. Für Betroffene bedeutet dies: Sie bekommen ihr gewohntes Medikament oft nicht mehr. Wenn es gut läuft, können sie auf ähnliche Produkte (Generika) anderer Hersteller zurückgreifen. Im schlimmsten Fall gehen Krebspatientinnen wie Angelika Ahn in ihrer Apotheke plötzlich leer aus.

Brustkrebs-Patientin Angelika (53): Mein Apotheken-Marathon

Für Brustkrebs-Patientinnen wie die Bamberger Sozialpädagogin Angelika Ahn (53) bedeutet der Mangel an Tamoxifen einen extremen Stress. Sie hat in den letzten Tagen zahlreiche Apotheken in und um Bamberg abtelefoniert und am Ende tatsächlich noch einen Apotheker gefunden, der ihr Rezept für 100 Tabletten à 20 Milligramm einlösen konnte. Mit diesem unwürdigen Apotheken-Marathon hatte sie einfach nicht gerechnet: „Ich war ahnungslos. Ich hatte zuletzt nur noch fünf Tabletten. Ich bin wirklich erschüttert.“

130 000 Patientinnen und Patienten betroffen

Angelika Ahn gehört zu den rund 130 000 Patientinnen und Patienten, bei denen ein sogenannter hormonabhängiger Tumor in einem frühen Stadium entdeckt wurde und die darauf angewiesen sind, dieses Medikament mehrere Jahre lang täglich nehmen zu können.

Tumor 2019 bei Vorsorgeuntersuchung entdeckt

Bei der 53-Jährigen wurde im Januar 2019 im Rahmen des Vorsorge-Programms für Frauen ab 50 Jahren bei der Mammografie ein Tumor in der linken Brust erkannt. „Ich wurde im Februar operiert und bekam noch 33 Bestrahlungen.“ Ihre Lymphknoten waren nicht befallen. Die Chemotherapie blieb ihr damit erspart: „Aber ich muss für die nächsten fünf Jahre lang täglich 20 Milligramm Tamoxifen nehmen. Dieses Medikament ist meine große Chance, da heile herauszukommen“, berichtet Angelika Ahn. Mit den Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, sehr trockener Haut und auch einer gewissen Schwäche kommt sie ganz gut klar. „Ich halte mit viel Sport dagegen.“

Plötzlich nur noch Ersatzmedikament verfügbar

Doch im November bekam sie plötzlich nicht mehr das Original, sondern ein Ersatzmedikament: „Es war zwar der gleiche Wirkstoff und doch hatte ich ein ungutes Gefühl. Wenn man darauf angewiesen ist, wechselt man nicht gerne. Ich dachte da noch, das bleibt ein Einzelfall.“

Angelika Ahn wollte die Zusammenhänge verstehen und begann, Fragen zu stellen. Die Antworten ließen sie ratlos zurück: „Ein Apotheker meinte, dass vielleicht irgendwo ein Schiff festliege. Meine Gynäkologin wusste gar nichts vom Engpass.“ Die Krankenkasse wies jeden Verdacht, dass es sich eventuell um einen Preiskrieg mit den Herstellern auf Kosten der Patienten handeln könnte, weit von sich. „Angeblich weiß niemand, was da los ist.“

Mediziner sehen Zusammenhang mit Lockdown

Eine mögliche Erklärung lieferte die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO). Demnach sei ein Anstieg der Verschreibungen seit dem ersten Quartal 2020 im zeitlichen Zusammenhang mit den Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zudem in Kombination mit einer geringen Flexibilität in den Herstellungsprozessen für den Engpass verantwortlich.

„Wir Patienten müssen schauen, wo wir unsere Medikamente herkriegen“

Wie auch immer: „Für uns Patienten läuft es immer aufs Gleiche hinaus. Wir stehen alleine da und müssen schauen, wo wir unsere Medikamente herkriegen.“ Angelika Ahn fragt sich auch, wie es wohl denen ergehen mag, die noch ganz am Anfang ihrer Therapie stehen: „Ich hätte wahrscheinlich Todesangst. Jeden Tag eine Tablette nehmen zu können gibt mir zumindest ein Stück weit das Gefühl, irgendwas kontrollieren zu können bei dieser wirklich angsteinflößenden Erkrankung.“

Hamsterkäufe nicht ausgeschlossen

Im Moment ist die Sozialpädagogin versorgt. Aber entspannt ist sie nicht: „Man fragt sich: Was wird in zwei Monaten sein?“ Und sie erwischte sich auch schon dabei, über Hamster-Strategien nachzudenken. „Das wäre natürlich höchst unsozial und ist auch nicht meine Art. Meine große Sorge ist aber, dass genau das jetzt passiert und die Patienten anfangen, Tamoxifen zu bunkern. Das wäre eine Katastrophe für uns alle.“ Zu Beginn der Pandemie habe man genau dieses Panikverhalten (Stichwort Klopapier) gut beobachten können: „Allerdings mit dem erheblichen Unterschied, dass es jetzt für viele von uns bald um Leben oder Tod gehen könnte.“