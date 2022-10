Auf offener Straße in München: Video zeigt irre Döner-Forderung an Kanzler Scholz – „Rede mit Putin, bitte!“

In München kam es zu kuriosen Szenen während des Besuch des Kanzlers. Ein Mann forderte eine „Dönerpreis-Bremse“ © Screenshot: Tuncay Özdamar Twitter

Kanzler Scholz besuchte jüngst München. Auf einem Termin kam es dabei zu einem kuriosen Moment – das Kurzvideo schlägt jetzt hohe Wellen.

München – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte auf seinem Besuch in München am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun. Termine mit der Bayern-SPD standen auf dem Programm, sowie Treffen mit Münchens OB Dieter Reiter (SPD). Knapp ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern gab sich der Bundeskanzler also erstmals die Ehre, einen München-Besuch zu halten. Im Rahmen einer Veranstaltung kam es dabei zu kuriosen Szenen, die jetzt im Netz für Furore sorgen. Der Grund: Die Empörung über die durch die Krisen in die Höhe geschossenen Preise für Döner.

München: Scholz zu Besuch in München – Kurzvideo zeigt kuriosen Moment

Doch Schritt für Schritt. Auf einem Video, das sich auf den Plattformen TikTok, Instagram und auch YouTube verbreitet hat, ist Kanzler Scholz zu sehen, der ein Wohnhaus nach einem Termin verlässt um sich in Richtung der wartenden Limousinen zu machen. Ein Mann, der nur zu hören ist, macht den Kanzler dann auf ein ganz besonderes Problem aufmerksam: „Döner acht Euro! Acht Euro Döner!“, ruft der Mann in Richtung des Kanzlers. „Acht Euro für einen Döner“, unterstreicht der Rufer dann sein Anliegen.

Scholz-Video aus München geht viral – „Rede mit Putin, ich will vier Euro für einen Döner zahlen!“

Dann wird es kurios: Der Unbekannte bittet Scholz um einen ganz besonderen „Gefallen“: „Rede mit Putin, ich will vier Euro für einen Döner zahlen, bitte!“ Scholz, der sich schon fast in einer der wartenden Limousinen befindet, schaut, so scheint es, dann auch in Richtung des Manns. Es ist nicht gänzlich sicher, jedoch wirkt es auf dem Kurzvideo so, als würde der Kanzler in Richtung des Dönerpreisbremsen-Forderers grinsen. Nach einem weiteren „bitte“ steigt Scholz dann endgültig in den Wagen, um die Örtlichkeit zu verlassen.

Inwiefern das Anliegen in der Tat ernst gemeint war - unbekannt. Steigende Preise sind jedoch faktisch für viele Menschen ein Problem. Vieles wird gefühlt und/oder tatsächlich teuer. Ein 14,99-Euro-Schild an Tomaten verblüffte eine Rewe-Kundin etwa sehr. Die Preise sind bereits jetzt stark gestiegen, könnten in Zukunft jedoch noch weiter steigen. Ob sich Kanzler Scholz dem „Döner-Anliegen“ aus München widmen wird, bleibt abzuwarten. Für eine kuriose Szene hat der Moment dennoch allemal gereicht.