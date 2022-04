Findet das Oktoberfest 2022 statt? Entscheidung fällt nächste Woche - Vorbereitungen laufen aber schon!

Von: Nadja Hoffmann

Zwei Jahre Zwangspause: Ob es 2022 eine Wiesn gibt, ist bislang offen. © Achim Frank Schmidt

Findet das Oktoberfest 2022 statt? Auf die Antwort zu dieser wichtigen Frage warten derzeit viele. Eine Antwort gibt es nächste Woche, also Ende April. Die Vorbereitungen haben aber schon längst begonnen.

Ein Prosit auf die Normalität! Am Freitag feiert das Frühlingsfest nach zweijähriger Zwangspause auf der Theresienwiese Eröffnung. Und auch für das beliebte Gäubodenfest in Straubing, eines der größten Volksfeste in Bayern, gibt es für August schon Grünes Licht. Kann also auch das Oktoberfest 2022 stattfinden?

Findet das Oktoberfest 2022 statt?

Die Antwort auf diese viel gestellte Frage gibt es schon bald: „Die abschließende Entscheidung zur Wiesn 2022 werde ich im Laufe der nächsten Woche treffen“, erklärt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf Anfrage. Vorab gebe es viel zu klären: „Derzeit berate ich mich mit meinen Fachleuten, ob die Wiesn 2022 aus infektiologischer und politischer Sicht stattfinden kann und welche Auflagen gegebenenfalls möglich und sinnvoll sind“, verdeutlicht Münchens Rathaus-Chef.

Oktoberfest Thema im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats

Die Vorbereitungen für das größte Volksfest der Welt laufen indes bereits. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner spricht sich nach wie vor dafür aus, es am 17. September – nach zwei bitteren Corona-Absagen – endlich wiederzueröffnen. Und bringt die Wiesn auch auf die Agenda, wenn der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats im Mai zusammenkommt. Traditionsgemäß gehe es in der Sitzung um den Stand der Vorbereitungen und Details, wie zum Beispiel die aktuelle Beschicker-Liste.

Wirte-Sprecher hofft auf positives Signal

Auf eine schnelle Entscheidung Reiters und im besten Fall auf eine Zusage freut sich Wirtesprecher Christian Schottenhamel. „Jeder Tag zählt.“ Derzeit gehe es für die Zeltaufbauer darum, Personal für den Transport und die Ausführung zu finden. „Alle hoffen auf ein positives Signal.“ Die Vorbereitungen für die Wiesn 2022 laufen.

