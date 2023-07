Schon wieder Brand-Anschlag mitten in der Stadt! Elektro-Autos in der Au angezündet

Von: Nadja Hoffmann

Nur noch Schrott: der ausgebrannte Tesla. © Marcus Schlaf

Die Polizei geht von Brandstiftung aus: In der Nacht zu Dienstag wurden zwei E-Autos an der Eduard-Schmid-Straße nahe der Reichenbachbrücke abgefackelt.

Erst vor zwei Wochen standen fünf Autos mitten in Schwabing in Flammen. Nun hat wieder ein Feuerteufel zugeschlagen: In der Nacht zu Dienstag wurden zwei Elektroautos in der Au angezündet. Zu der Brand-Attacke war es laut der Polizei um 2.40 Uhr unweit der Reichenbachbrücke gekommen. Ein Tesla und ein Mini standen zu der Zeit an der Ladesäule an der Eduard-Schmid-Straße Ecke Mariahilfstraße. Dort müssen sich Unbekannte im Bereich der Motorhauben zu schaffen gemacht haben: Der gesamte Frontbereich des Tesla ist abgefackelt, beim Mini ist es nicht anders. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es dazu aus dem Polizeipräsidium, „dass die Brände durch eine vorsätzliche Brandstiftung ausgelöst wurden“. Einen politischen Hintergrund schließen die Ermittler aber aus. Scheinbar ging es um pure Zerstörung. Wer Hinweise hat, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer 089/29100.

Erst vor zwei Wochen brannte es in Schwabing

Die Autos in Schwabing brannten in den frühen Morgenstunden. . © Marcus Schlaf

Gleiches gilt für die Tat in Schwabing, zu der es in der Nacht zum 22. Juni an der Kaiserstraße gekommen ist. Dort wurden zunächst zwei Autos angezündet. Die Flammen gingen dann noch auf drei weitere Fahrzeuge über. Die Zerstörung: enorm!