Schon wieder! Serie von Tankstellen-Überfällen geht weiter - diesmal schlägt der Täter in der Au zu

Von: Nadja Hoffmann

Droht immer mit einer Waffe: der Tankstellen-Räuber. © Marcus Schlaf

Tankstellen-Besitzer und ihre Mitarbeiter werden das nicht gern hören: Die Serien an Überfällen, die seit Januar für Entsetzen im Münchner Stadtgebiet sorgt, geht weiter. Diesmal hat der dreist vorgehende Täter in der Hochstraße für Angst und Schrecken gesorgt. Und auch diesmal konnte er fliehen.

München - Dieselbe Masche, dieselbe Täterbeschreibung: Sieben Tankstellen-Überfälle gab es seit Januar im Stadtgebiet, am Samstag ist der achte hinzugekommen. Der Serientäter hat wieder zugeschlagen! Wie es von der Polizei heißt, wurde am Abend eine Tankstelle in der Au überfallen. Um 23.20 Uhr betrat ein großer und stämmiger Mann den Tankstellen-Shop an der Hochstraße und ging direkt auf den Kassenbereich zu.

Erneuter Tankstellen-Überfall in München: Im Hosenbund einen Revolver?

Der Unbekannte forderte den Angestellten auf, Geld in eine Tüte zu packen und ihm zu übergeben. „Dabei zeigte er auf seinen Hosenbund, im dem das Griffstück eines Revolvers erkennbar war“, heißt es von Seiten der Polizei. Diese Geste sei Teil der Überfallmasche. Ob es sich dabei um eine echte Waffe oder nur eine Attrappe gehandelt hat, musste das Präsidium allerdings offen lassen.

Beute: rund 500 Euro und Zigaretten

Die Drohgebärde zeigte jedenfalls Wirkung: Der Tankstellen-Angestellte händigte dem Täter rund 500 Euro an Bargeld sowie Zigaretten aus. Nach der Übergabe konnte der Unbekannte fliehen: Und das, obwohl der Überfallene sofort den Notruf gewählt und damit einen Großeinsatz mit über zehn Polizeistreifen ausgelöst hat.

Zeugen werden um Hinweise gebeten

Erneut bittet die Polizei Zeugen des Überfalls, sich unter der Telefonnummer 089/29100 mit dem Präsidium in Verbindung zu setzen. Der gesuchte Tankstellen-Räuber ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er spricht gutes Deutsch mit ausländischem Akzent und hatte sich in diesem Fall mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Außerdem trug er eine rote Jogginghose, einen weißen Norweger-Pulli mit schwarzen Rauten sowie schwarze Handschuhe.