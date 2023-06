Schüsse an der Theresienwiese: Mutmaßlicher Kinderschänder flieht nach Festnahme vor der Polizei

Von: Nadja Hoffmann

Hier kam es zu der Flucht: Die Polizeiinspektion 14 liegt nahe der Theresienwiese an der Beethovenstraße. © Oliver Bodmer

Zu unfassbaren Szenen ist es an der Polizeiinspektion 14 gekommen: Ein festgenommener Afghane ergreift die Flucht, die Beamten geben Warnschüsse ab. Dem Mann wird Schlimmes vorgeworfen.

Die Vorwürfe gegen einen Afghanen wiegen schwer: Der 24-Jährige wurde in der Nacht zu Mittwoch festgenommen, weil er sich an mehreren Kindern vergangen haben soll. Unfassbar: Als ihn die Beamten gegen 3.20 Uhr von der Polizeiinspektion 14 zur Haftanstalt des Präsidiums bringen wollen, gelingt dem Tatverdächtigen die Flucht. Der Afghane rennt zur Theresienwiese und ist erst mit zwei Warnschüssen in die Luft zu stoppen. Inzwischen sitzt er hinter Gitter. Zu den genauen Tatvorwürfen hält sich die Polizei noch bedeckt: Sie habe erst in der Nacht zu Mittwoch erfahren, dass es „mehrere schwere Sexualdelikte“ gegeben haben soll. Der Missbrauch habe wohl über einen längeren Zeitraum stattgefunden, es gebe mehrere Opfer. Aktuell laufen die Vernehmungen. Das Kommissariat 17 (sexuelle Gewalt gegen Minderjährige) ermittelt.



Zivilbeamten brachten den Tatverdächtigen zur Polizeiinspektion

Fest steht: Der Afghane lebt in einer Flüchtlingsunterkunft und ist längst polizeibekannt. Unter anderem wegen Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung und schwerer Körperverletzung. Als das Präsidium von den Vorwürfen gegen den Mann erfahren hat, schickte es in der Nacht zu Mittwoch eine Zivilstreife. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn in die Polizeiinspektion 14 an der Beethovenstraße.

Von dort sollte der Mann dann per Auto in die Haftanstalt an der Ettstraße gebracht werden. Auf der Straße konnte sich der Afghane aber losreißen und in Richtung Theresienwiese aufmachen. Ihm wurde mehrfach Waffengebrauch angedroht. Nach zwei Schüssen in die Luft fanden die Polizisten den 24-Jährigen versteckt in einem Gebüsch.