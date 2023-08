Schuhbeck hat seine Haft angetreten: Was den Star-Koch jetzt hinter Gittern erwartet – Einblicke in den Alltag

Von: Andreas Thieme

Teilen

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alfons Schuhbeck hat am Mittag seine Haft in der JVA Landsberg angetreten – zwei Tage vor offiziellem Fristende. Was erwartet den Star-Koch jetzt im Knast?

München/Landsberg am Lech – Es war sein schwerster Gang: Alfons Schuhbeck (74) hat heute die Haft in der JVA Landsberg am Lech angetreten. Das bestätigt Knast-Chefin Monika Groß gegenüber unserer Redaktion. „Es war um die Mittagszeit“, sagt Groß, als der Star-Koch sich am Tor des Gefängnisses gemeldet habe.

Rund zehn Monate nach seiner Verurteilung sitzt Schuhbeck jetzt tatsächlich hinter Gittern. Insgesamt 2,3 Millionen Euro Steuern hatte er hinterzogen und wurde dafür Ende Oktober 2022 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Schuhbecks Revision blieb erfolglos – der Bundesgerichtshof verwarf sie im Juni. Allein die konkrete Höhe der Steuerschuld ist noch offen und wird in einem separaten Verfahren am Landgericht München I verhandelt. Dann wird Schuhbeck womöglich zum ersten Mal als Häftling zu sehen sein und mit Handschellen ins Gericht vorgeführt werden.

München: Alfons Schuhbeck sitzt in Haft – Zugangsphase hinter Gittern gilt als extrem hart

Was erwartet den Star-Koch jetzt im Knast? Er wird zunächst eingehend untersucht und muss persönlichen Gegenstände wie Handy oder Ausweise abgeben. Geprüft wird die Gesundheit, aber auch die Persönlichkeit eines neuen Häftlings. Viele erleben diese 14-tägige Zugangsphase als extrem unangenehm, weil man nun komplett fremdbestimmt ist.

Üblicherweise bekommen neue Häftlinge keine Einzelzelle, sondern werden mit anderen Insassen untergebracht – auch, um die Selbstmord-Gefahr zu verringern. Erfahrene Beamte erstellen nach den ersten 14 Tagen einen Vollzugsplan, der die Haftzeit und etwa auch den Arbeitseinsatz genau regelt – das kann bis zu drei Monate dauern.

Der Haupteingang der JVA Landsberg, einem alten Gefängnis mit viel Geschichte. © Nicolas Armer/dpa

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Wie geht es Schuhbeck? Er ist nach tz-Infos nicht betrübt, sondern will sich der Haft nun bewusst stellen. Deshalb hat er auch nicht sein Fristende am Freitag abgewartet. Typisch: Bis zuletzt hat der Star-Koch gearbeitet und am Samstag sogar noch einen Kochkurs im Gewürzladen am Platzl gegeben. In der tz dankte er noch kurz vor Haftantritt „allen, die mir treu geblieben sind“.

Alfons Schuhbeck will die Knast-Zeit „so schnell es geht“ hinter sich bringen

Wie lange muss Schuhbeck im Gefängnis bleiben? Die Zeit will er „so schnell es geht hinter sich bringen“, heißt es aus seinem Umfeld. Bei guter Führung können Häftlinge in Bayern nach zwei Dritteln der verbüßten Strafe zur Bewährung freikommen – vereinzelt gibt es sogar die Halbstrafe, die Bayern-Boss Uli Hoeneß (71) vor einigen Jahren gewährt worden war.

Im Unterschied hatte er die Steuerschulden unmittelbar nach Verurteilung beglichen. Schuhbeck hingegen hat bis zuletzt keine Schadenswiedergutmachung betrieben. Das schmälert seine Chancen auf eine frühe Haftentlassung enorm.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!