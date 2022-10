Schuhbecks Imperium bricht nach Urteil zusammen: „Als Unternehmer bin ich gescheitert“

Von: Andreas Thieme

Lange war er der Liebling der Münchner Schickeria. Jetzt steht Alfons Schuhbeck allein da. Sein Imperium zerbricht – sein Stamm-Restaurant schließt.

München – Drei Jahre und zwei Monate Knast! Das Urteil gegen Alfons Schuhbeck setzt nicht nur einen Schlussstrich unter seine jahrelange Misswirtschaft und Steuertricksereien. Es sorgt auch dafür, dass Geschäftspartner des Star-Kochs abspringen.

Nach Schuhbeck-Urteil: Imperium des Star-Kochs fällt zusammen

Schon am Abend des Urteils kündigte das beliebte Riemer teatro an, den Namen Schuhbeck ab sofort aus dem Programm zu streichen. Der Bayerische Rundfunk will keine TV-Sendungen mit ihm mehr aufzeichnen und bereits aufgenommene nicht mehr ausstrahlen. Auch in den Südtiroler Stuben, Schuhbecks Vorzeige-Restaurant am Platzl, ist wohl bald Schluss: „Es kommt etwas Neues hier rein“, sagte ein Mitarbeiter am Freitag zur tz. Schon zum neuen Jahr soll es so weit sein.

Wohl bald Schluss: Nach dem Urteil gegen Alfons Schuhbeck wird die Südtiroler Stuben schließen. © IMAGO/Ulrich Wagner/Matthias Balk/dpa

Dass es wirtschaftlich eng wird, hatte Schuhbeck schon vor Gericht angekündigt. Bereits im Juni 2021 musste er Insolvenz anmelden. „Als Unternehmer bin ich gescheitert“, gestand der Star-Koch ein, der einst zwölf Firmen geführt hatte. „Ihm gehört keine einzige mehr“, sagt ein Vertrauter. Nach tz-Infos ist Schuhbeck nur noch Angestellter bei der im Zuge der Insolvenz neu gegründeten „Schuhbeck’s Company GmbH“. Das bedeutet: Alle Einnahmen, die er generiert, fließen in die Insolvenzmasse. Unbekannte Investoren hatten Schuhbeck 2021 gerettet. Er selbst sagte vor Gericht aber: „Die neue Firma läuft schlecht.“ Werden deshalb nun auch die Südtiroler Stuben weichen müssen?

Schuhbeck geht nach Urteil wieder in die Arbeit

Gelder in Millionenhöhe hatte Schuhbeck sich bereits leihen müssen, „um meine früheren Unternehmen überhaupt halten zu können“. Das misslang in der Pandemie. „Ich hatte über die Jahre immer mehr Läden und völlig den Überblick verloren.“

Am Platzl in München hat Schuhbeck zwar noch eine private Wohnung, unternehmerisch ist er selbst aber nicht mehr dort aktiv. Was ihn nicht davon abhielt, nach dem Knast-Urteil direkt in die Küche der Südtiroler Stuben zur Arbeit zu gehen. Dort war Schuhbeck gestern jedoch „nicht zu sprechen“, wie ein Mitarbeiter vor Ort auf Nachfrage sagte.

Aktuell berät sich Schuhbeck mit seinen Anwälten, ob sie in Revision gehen. Die Frist beträgt eine Woche. Akzeptiert der Star-Koch sein Urteil, wird er demnächst zum Haftantritt in der JVA Landsberg geladen.