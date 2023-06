„Ich war mir keiner Schuld bewusst“: Arzt soll 31-Jährigen zwangssterilisiert haben – im Auftrag von Eltern

Von: Andreas Thieme

Teilen

Die Mutter des 31-Jährigen vor Gericht. © SIGI JANTZ

Ein 31-Jähriger ist seit einer Leistenbruch-OP zeugungsunfähig. Seine Eltern sollen einen Arzt mit seiner Sterilisierung beauftragt haben – womöglich ohne sein Einverständnis.

Haben sie ihren Sohn gegen dessen Willen sterilisieren lassen? Darum dreht sich ein aktueller Strafprozess am Landgericht – angeklagt sind dort die Eltern eines geistig und körperlich eingeschränkten 31-Jährigen. Er war 2016 wegen eines Leistenbruchs operiert worden – bei der OP hatte ihn ein Arzt aus Grünwald dann gleich sterilisiert. Fraglich ist, ob der Patient in diese Maßnahme eingewilligt hatte.

31-Jähriger ist geistig und körperlich beeinträchtigt – „Ich kann nicht für Kinder sorgen“

Angeklagt sind die Eltern am Landgericht jetzt wegen Anstiftung zur schweren Körperverletzung – der Arzt wegen schwerer Körperverletzung. Denn für die Sterilisation geistig behinderter Menschen gelten in Deutschland hohe gesetzliche Hürden – diese sollen die Eltern und der Arzt illegal umgangen haben, wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„Ganz sicher“ habe ihr Sohn die Sterilisation gewollt, beteuerte die 66-jährige Mutter des Geschädigten – er ist bis heute zeugungsunfähig. Der Mutter gegenüber habe der Sohn gesagt: „Ich kann nicht für Kinder sorgen, wenn ich sie zeuge.“ Daher – so ihre Annahme – seien Gutachten und Gerichtsbeschluss in dieser Sache nicht notwendig, so die Mutter. Genau das verlangt aber das strenge Gesetz.

Mutter beteuert Unschuld – Kommunikation mit ihrem Sohn nicht einfach

„Ich war mir keiner Schuld bewusst“, sagte die 66-Jährige mehrfach. Ihr Sohn brauche „permanente Betreuung“ und arbeite in einer Behindertenwerkstatt. Die Kommunikation mit ihm sei nicht immer einfach. Er habe die mögliche Sterilisation in seinen eigenen Worten immer „den Schnipp“ genannt – und sei einverstanden gewesen.

Später dann wohl aber nicht mehr. In einem Zivilverfahren wurden dem jungen Mann nach Angaben seines Anwalts Reinhard Köppe in einem Vergleich bereits 60.000 Euro zugesprochen. Der Strafprozess dauert bis 29. Juni.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf merkur.de/muenchen.