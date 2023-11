Schulden durch seine Scheidung: Bankmitarbeiter überwies sich einfach selbst 80000 Euro - „Schäme mich sehr“

Von: Andreas Thieme

Luciano C. muss wegen Untreue und Urkundenfälschung ins Gefängnis © SIGI JANTZ

So eine Verbrecher-Karriere sieht man auch vor Gericht selten: 14 Vorstrafen hat Luciano C. bislang angesammelt, die nächste bringt ihn nun lange hinter Gitter. Angestellt bei einer Bank hatte er sich unberechtigt selbst Gelder ausgezahlt - rund 80000 Euro.

München - Auf ein Geständnis musste man in diesem Fall nicht lange warten: „Ich gebe alles zu und bedauere meine Taten“, sagte Luciano C. am Amtsgericht - dort war der frühere Bankangestellte wegen Untreue angeklagt. In einem ungewöhnlichen Fall: Denn C. hatte sich vor rund einem Jahr einfach selbst 80 000 Euro überwiesen - und war dazu natürlich nicht berechtigt.

Mit hochrotem Kopf saß der Italiener auf der Anklagebank im Strafjustizzentrum. Zu seinen Motiven erklärte er: „Ich hatte Schulden aus einer Scheidung.“ Gerade einmal zwei Jahre war Luciano C. verheiratet gewesen, im Mai 2022 zog er dann von Stuttgart nach Nürnberg und begann bei der BNP Paribas als Senior Payroll Manager - früher hätte man dazu Lohnbüro gesagt.

München: Banker zahlte sich 80.000 Euro auf sein Privatkonto aus - ohne jede Berechtigung

Seine Probleme begannen, als C. der Bank nach seiner Einstellung ein Führungszeugnis vorlegen sollte. Das gab es zwar, enthielt aber 14 Vorstrafen - meist wegen Betrugs. Also fälschte Luciano C. sein polizeiliches Zeugnis - aus Angst, dass er „sonst meinen Job verlieren“ werde, stammelte er gestern.

Das passierte dann tatsächlich, aber aus anderem Anlass. Denn Mitte November 2022 wurde C. in München verhaftet: Er hatte Auflagen aus einer offenen Bewährung nicht erfüllt. Bis Ende Januar saß er im Knast. Erst in dieser Zeit kam die Sache mit den Überweisungen heraus: Bei der Auszahlung an Kollegen setzte C. einfach seine eigene Kontonummer ein.

Prozess in München: Amtsgericht schickt Betrüger knallhart hinter Gitter

„Ich schäme mich“, sagte er - und bat um Gnade sowie um eine „allerletzte Chance“. Denn inzwischen hat er einen neuen Job, mit der die Schulden begleichen will. Doch das Amtsgericht blieb in diesem Fall knallhart und rügte die Vielzahl der Taten sowie die hohe Rückfallgeschwindigkeit von Luciano C. Sein Urteil: zwei Jahre - ohne Bewährung.