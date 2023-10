Polizei bestätigt: Bombendrohungen auch gegen mehrere Münchner Schulen

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Die deutschlandweite Welle an Droh-E-Mails hat auch München erreicht. Fünf Schulen im Stadtgebiet wurden in einer Bombendrohung genannt. Der Absender will im Namen der Hamas agieren.

München – In den Nachtstunden zu Dienstag (24. Oktober) sind nun auch Bombendrohungen mit Hamas-Bezug in München eingegangen. Laut des Polizeipräsidiums sind fünf Schulen betroffen.

München: Bombendrohungen gegen mehrere Schulen – mit Bezug auf Hamas

Wie Polizeisprecher Sven Müller auf Anfrage bestätigt, betraf eine Bombendrohung das Asam-Gymnasium in Giesing. Bei den vier weiteren betroffenen Häusern handelt es sich laut Müller überwiegend um Gymnasien – deren Namen die Polizei nicht nennt. Die Schulen seien nach Eingang der Bombendrohung auch nicht geräumt worden. Die Tatsache, dass im Asam-Gymnasium dennoch alle Lehrer und Schüler das Gebäude am Vormittag verlassen mussten, hat laut dessen Schulleiter einen anderen Grund. Demnach wurde zusätzlich der Feueralarm ausgelöst. Ursache dafür sei zu viel Wasserdampf in der Mensa gewesen.

Von der Bombendrohung ebenfalls betroffen war das Dante-Gymnasium in Sendling. Das bestätigt ein aktueller Schulbrief, der unserem Verlag vorliegt. Wie Schulleiter Thomas Straßer darin schreibt, sei die Evakuierung der Schule bereits vorbereitet worden: „Um 11.30 Uhr sind die Polizei und die Stadt München zu der Einschätzung gelangt, dass nur eine niedrige Bedrohungslage vorliegt, sodass der Unterricht nicht abgebrochen werden muss.“ Auch das Albert-Einstein-Gymnasium in Harlaching soll laut der SZ betroffen sein.

E-Mails eingegangen: Bombendrohungen in ganz Deutschland

Um unter den Schülern eine Panik zu vermeiden, sei nicht gleich über die Situation informiert worden. Alle Schulveranstaltungen, die für den heutigen Tag vorgesehen sind, finden wie geplant statt. Bei den E-Mails handele sich um den gleichen Inhalt, der deutschlandweit an viele Schulen, Einrichtungen und Medienhäuser geschickt wurde. Der Text ist in Deutsch und Arabisch verfasst und hat einen direkten Bezug zur Hamas.

