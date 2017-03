Einbruch in Tankstelle: Räuber entkommen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag dringen Einbrecher in eine Tankstelle in der Situlistraße ein. Sie entkommen mit mehreren tausend Euro Beute, die Polizei sucht Zeugen.

München - Wie die Polizei berichtet, passierte der Einbruch zwischen Donnerstag 9. März 23.15 Uhr und Freitag 10. März, gegen 5.30 Uhr. Bislang unbekannte Täter hebelten die Schiebetür einer Tankstellen in der Situlistraße in Freimann auf. Sie entwendeten Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die unbekannten Täter flüchteten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Situlistraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

