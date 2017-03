Fliegerbombe an der Ungererstraße entdeckt

250 Kilogramm wiegt die Fliegerbombe, die am Donnerstag bei Bauarbeiten in München an der Ungererstraße entdeckt wurde.

Bauarbeiter haben am Donnerstagnachmittag an der Ungererstraße eine explosive Entdeckung gemacht: eine Fliegerbombe.

München - Polizeieinsatz an der Ungererstraße: Bei Bauarbeiten ist am späten Donnerstagnachmittag nahe des Nordfriedhofs eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort.

Nach bisherigen Informationen handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die auf einer Baustelle an der Ugerer Straße in der Nähe des Ibis-Hotels gefunden wurde. Vorläufig soll außer der Absicherung der Fundstelle wohl noch nichts weiter unternommen werden. Laut Polizei soll die Bombe erst am Freitag in den Mittagsstunden entschärft werden.