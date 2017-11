Fröttmaninger Heide: Neuer Fuß und Radweg

Freie Bahn für Radfahrer und Fußgänger im Naturschutzgebiet Fröttmaninger Heide: Der neue Weg kommt. Doch zuvor muss noch der Boden genau unter die Lupe genommen werden.

Am Naturschutzgebiet Fröttmaninger Heide zwischen Werner-Egk- und Carl-Orff-Bogen wird bald ein neuer Rad- und Fußweg angelegt. Er soll eine Lücke im Hauptroutennetz für den Radverkehr schließen. Vor Beginn der Arbeiten muss der Boden in dem ehemals von der Bundeswehr genutzten Gelände noch nach Altlasten und Kampfmitteln erkundet werden. Ein Minibagger mit schmaler Schaufel stellt laut Stadt ein schonendes Vorgehen sicher. Die Arbeiten dauern etwa fünf Tage und werden noch im November durchgeführt. Neben dem neuen Rad- und Fußweg werden die öffentlichen Grünflächen am Südrand des Naturschutzgebiets landschaftsnah ausgebaut und die Zugänge barrierefrei gestaltet.

mm

Rubriklistenbild: © fkn