Creativmesse sprengt jeden Rahmen: “Man kann sich inspirieren lassen und der Frühling kann kommen“

Von: Peter Schlingensief

Hunderte Stoffe in allen Farben und Mustern - eine riesige Auswahl präsentierten die Aussteller den Besuchern der Messe. © Marcus Schlaf

Der Andrang bei der Creativmesse München sprengte dieses Jahr jeden Rahmen: Allein am Freitag und am Samstag strömten über 7000 vor allem weibliche Besucher in das MOC in der Lilienthalallee.

München - Die rund 160 Aussteller lieferten mit ihren bunten Ausstellungen und Präsentationen fantasievolle Inspirationen und pfiffige Ideen auf rund 7000 Quadratmetern.

München: Besucher können unter fachmännischer Anleitung basteln und kreieren

Bei der Creativmesse konnten die Selbermacher nicht nur eine Vielzahl an Materialien für ihre selbst gefertigten Kunstwerke finden, sondern auch unter fachmännischer Anleitung direkt vor Ort ihrem Bastelrausch frönen. Die Messe in Freimann bot etliche Mitmachaktionen, Workshops und Expertengespräche, um sich neue raffinierte Techniken anzueignen. Denn beim Nähen, Stricken und Basteln hat man nie ausgelernt.

Die benötigten Materialien gab es direkt vor Ort. Hobbydesigner konnten neben hochwertigen Stoffen auch Papier, Bänder, Wolle, Garne, Farben, Perlen, Blattgold und etliches weiteres Bastelmaterial für die Gestaltung ihrer vier Wände erwerben.

München: Bei Messe werden auch neue Impulse zum Thema Recycling geboten

Außerdem hatten die Bastelbegeisterten bei der Messe für Macher die Möglichkeit, mit Werkstoffen oder Maschinen zu arbeiten, deren Erwerb sich für den privaten Bastelspaß kaum lohnen. Wer hat schon einen Lötkolben oder eine Drechselmaschine in der hauseigenen Bastelwerkstatt?

Auch im Themenbereich Upcycling konnten sich Kreativköpfe neue Impulse holen. Denn aus ausgedienten Haushaltsgeräten oder Abfall kann man mit ein wenig Geschick und den richtigen Ideen nachhaltig Neues herstellen.

Fashionfans und Hobbydesigner aus ganz Bayern haben sich auf der Messe mit Wissen und Zubehör eingedeckt. Die tz hat sich unter den Selbermachern umgehört. (P. Schlingensief)

Stefanie S. (39), Erzieherin. © Marcus Schlaf

Originelles auf der Creativmesse in München: Schönes aus Filz

Ich arbeite als Erzieherin. Da ist es immer von Vorteil, sich neue Ideen für einfache Bastelaktionen zu holen. Aber ich gestalte auch privat gerne praktische Gegenstände. Beispielsweise habe ich mir schon Taschen und Pullover genäht. Etwas Bestimmtes suche ich heute nicht, sondern lasse mich einfach inspirieren. Aus dem Filzstoff könnte ich mir zum Beispiel eine Tablethülle machen. Stefanie S. (39), Erzieherin

Sofia Gruber (9), Schülerin. © Marcus Schlaf

Zum Ausmalen

Ich habe heute schon an einer Drechselbank meinen eigenen Kugelschreiber gestaltet. Hier gibt es auch Stände, an denen man schöne, bereits fertige Sachen kaufen kann. Dieses Ringbuch zum Beispiel, auf das mit Samt ein Ausmalbild gedruckt wurde. Ich nehme das aber nur als Inspiration. Schließlich kann man das selbst zu Hause nachbasteln. Sofia Gruber (9), Schülerin

Günter van Sambeck (62), Buchdrucker. © Marcus Schlaf

Auf der München Creativmesse: Die Stadt als Bild

An meinem Stand kann man beispielsweise Postkarten, Kalender oder Mauspads mit Münchner Motiven erwerben. Ich habe ein kleines Unternehmen mit zehn Angestellten. Bis nächstes Jahr möchte ich ein großes Bild rausbringen, das die Käufer dann selbst ausmalen können. Dann kann man selbst kreativ werden und hat sein eigenes Gemälde zu Hause hängen. Günter van Sambeck (62), Buchdrucker

Vincenz Seiz (14), Schüler. © Marcus Schlaf

Regelmäßiger Besucher der Münchner Creativmesse: Begeistert von Deko mit Glas

Ich bin mit meiner Familie regelmäßig auf der Creativmesse. Heute sind wir extra wegen eines Standes gekommen, an dem man Glasdekorationen mit einer Kupferfolientechnik herstellen kann. Hierfür wird jedes der vorgeschnittenen Glasteile mit einem schmalen Kupferstreifen eingefasst. Danach werden die einzelnen Gläser zusammengelötet. Das kann man hier selbst machen. Vincenz Seiz (14), Schüler

Jetzt kann der Frühling kommen

Ich bin heute das zweite Mal auf der Creativmesse. Heute kaufe ich Stoffe und Papier. Daraus werde ich Dekoration für zu Hause herstellen. Ich schmücke mein Heim immer den Jahreszeiten angepasst. Hier auf der Messe gibt es nicht nur eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben und Materialien. Man kann man sich an den etlichen Ständen auch mit neuen Ideen inspirieren lassen. Der Frühling kann kommen. Simone Hahn (41), Kinderpflegerin

