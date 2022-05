Bei Feuer in Schwabing: Dieser mutige Nachbar (64) wird zum Lebensretter für junges Pärchen

Brand in der Ohmstraße

+ © Foto: Thieme Sebastian W. (64) rettete seine Nachbarn in Schwabing, bei denen Feuer ausgebrochen war © Foto: Thieme

Meterweit schlugen die Flammen am Sonntag frühmorgens von einem Balkon in Schwabing. Aus noch ungeklärten Gründen brach Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Dank Nachbar Sebastian W. (64) konnte ein junges Pärchen gerettet werden, bei denen der Brand ausgebrochen war.

München - „Ich bin froh, dass ich helfen konnte“, sagt Sebastian W. (64). Ganz entspannt wirkt der Lebensretter, als unsere Zeitung ihn am Sonntagvormittag in seiner Wohnung antrifft – kaum fünf Stunden nach einem gefährlichen Brand in Schwabing.

Als er die Flammen lodern sah, zögerte Sebastian W. keine Sekunde. „Ich rannte sofort rüber zu den Nachbarn und klingelte. Zum Glück wurden sie wach und verließen sofort ihre Wohnung“, sagt der Schwabinger. In der Ohmstraße war am Sonntagmorgen aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Vom Balkon im zweiten Stock zogen binnen Minuten dunkle Rauchschwaden. Dank Sebastian W. kam niemand ernsthaft zu Schaden – er ist der Lebensretter von nebenan.



München: Rentner bewahrt Pärchen vor Flammen- oder Erstickungstod

Nach Angaben der Feuerwehr weckte der Rentner das junge Pärchen, das nebenan lebt, und bewahrte sie so vor dem Flammen- oder Erstickungstod. Als „vorbildlich“ lobten die Einsatzkräfte sein Verhalten. Mehrere Hausbewohner hatten zuvor gegen 6.40 Uhr Uhr morgens den Notruf gewählt – denn vom Balkon des Pärchens schlugen bereits die Flammen.

+ In diesem Mehrfamilienhaus in der Ohmstraße (Schwabing) war das Feuer am Sonntagmorgen ausgebrochen © Foto: Thieme

München: Die Brandwohnung in Schwabing ist völlig zerstört

Verletzt wurden zum Glück niemand. „Als der alarmierte Löschzug eintraf, war das gesamte Gebäude bereits geräumt“, teilt die Feuerwehr mit. Doch weil sich das Feuer auf dem Balkon bereits in die Wohnung und den darüber liegenden Balkon ausgebreitet hatte, mussten weitere Kräfte angefordert werden. Mit einem sogenannten Zangenangriff leitete die Feuerwehr den Löschangriff ein. Mithilfe der Drehleiter konnte sie die Flammen außen eindämmen, zusätzlich wurde über das Treppenhaus gelöscht. Anderthalb Stunden waren die Rettungskräfte im Dauereinsatz.

Als unsere Zeitung gestern vor Ort ist, zeigt sich ein schlimmer Anblick: Teile der Gebäuderückseite sind verrust, die Brandwohnung ist völlig zerstört. „Zum Glück sind alle mit dem Schrecken davongekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte“, sagt Sebastian W. , der seit 26 Jahren im Haus lebt. Das Pärchen ist mittlerweile bei Freunden untergekommen. Zur Brandursache ermittelt jetzt das Fachkommissariat der Polizei.

+ Völlig verrust blieb der ausgebrannte Balkon in der Ohmstraße zurück. Die Wohnung eines jungen Pärchens ist unbewohnbar © Foto: Thieme

München: Feuerwehr war am Wochenende im Dauereinsatz

Der Brand ist Schwabing war nur einer von vielen Einsätze, den die Feuerwehr am Wochenende stemmen musste. Samstagabend kurz vor 21 Uhr brannte ein Heim für betreutes Wohnen in der Valpichlerstraße aus. Der Rettungsdienst musste mehr als 20 Personen behandeln, anschließend kamen sechs Bewohnerinnen ins Krankenhaus. Am Sonntagnacht gegen 4.43 Uhr geriet in der Bürgermeister-Keller-Straße in Kirchtrudering eine Gartenhütte in Brand. Bereits am Freitag fiel in Laim ein Baum auf zwei Autos. Die Schrobenhausener Straße blieb ab 13 Uhr eine Stunde lang gesperrt.

