Neuer Munitionsfund in Freimann: So explosiv ist dieses Viertel

Die Lage in Freimann wird immer dramatischer. Weil neue, extrem gefährliche Munitionsteile gefunden wurden, musste die Sperrzone vergrößert werden. Die Bewohner wollen endlich wieder heim.

München - Das Schlimme an der Situation für die Anwohner ist, dass sie einfach nichts mehr planen können, weil sich die Situation ständig ändert: Nach immer neuen und immer brisanteren Munitionsfunden in Freimann leben die Bewohner der Sperrzone rings um den Zwergackerweg seit nunmehr einem Monat auf Abruf im Hotel, bei Freunden oder Verwandten. Und immer wieder gibt es neue Hiobsbotschaften – zuletzt am Samstag: Statt der geplanten Verringerung des äußeren Sperrrings von 100 auf 50 Meter gab die Berufsfeuerwehr bekannt, dass am Vormittag weitaus gefährlichere Munitionsteile als zuvor – darunter nun auch panzerbrechende Munition – gefunden wurde!

+ Explosive Arbeit: Ein Arbeiter hält eine Handgranate. © Feuerwehr Die Grube zwischen den Häusern ist mittlerweile sechs bis sieben Meter tief – tiefer als die Fundamente der Wohnhäuser, die wegen der Grabungsarbeiten immer wieder abgestützt werden müssen. Im alten Löschteich des ehemaligen Panzerübungsgeländes hatten Militärs am Ende des Zweiten Weltkrieges alles versenkt, was wirklich gefährlich ist – hauptsächlich Munition aller Kaliber und Granaten, aber auch phosphorhaltige Stoffe sowie Stoffe, die gefährliche Gase freisetzen können. Die Zünder sind teils derart korrodiert, dass die Kampfmittel-Experten sie nicht mehr ausbauen können. In diesen Fällen blieb nur die Sprengung.

Ältere Bürger Freimanns erinnern sich noch an den alten Teich mit dem dreckig-braunen Wasser, der irgendwann mit Erdreich zugeschüttet und bebaut wurde. Auf dem Grund soll sich eine Betondecke befinden, deren Zustand noch ungewiss ist. Zwei Generationen sind seither auf diesem Pulverfass aufgewachsen.

Insgesamt handelt es sich um zehn Tonnen Bomben, Granaten, Minen und Munition. Die Kosten für den gesamten Räum-Einsatz haben die Zwei-Millionen-Euro-Marke überschritten. Wenn keine neuen Katastrophen zum Vorschein kommen, können die Bewohner Montag Abend wieder heimkehren. Wenn...

Blöde Lage, tolle Nachbarn

+ Das Ehepaar Waiser. © Scharnagl

„Wir haben ein dickes Fell, halten viel aus – aber jetzt langt’s uns dann! Seit drei Wochen können wir nur in Ausnahmefällen ins Haus. Die letzten beiden Nächte haben wir bei Freunden schlafen dürfen. Wenn wir nicht so wunderbare Nachbarn hätten … Die kochen sogar für uns. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen, nur wenige sind ins Hotel. Zu teuer, zu ungastlich, zu weit weg. Ich hoffe, hier bleibt niemand auf seinen Kosten sitzen.“

Günther (68) und Angelika (66) Waiser, Rentner

Zwei Mal geknallt!

+ Lothar Sturm. © Scharnagl

„Ich war dabei, mein Auto zu putzen, als es am Samstagvormittag zweimal geknallt hat. Wie Düsenjets! Offenbar haben sie panzerbrechende Munition vor Ort sprengen müssen – weil sich die Zünder nicht mehr rausdrehen ließen. Ein Abtransport war wohl zu gefährlich. Gewarnt hat uns niemand. Wir haben noch Glück – die Sperrzone beginnt erst hinter unserem Garten. Ich frage mich, wer zahlt, wenn bei einer solchen Sprengung etwas kaputt geht. Das wird hier nicht der letzte Fund gewesen sein.“

Lothar Sturm (57), Versicherungsangestellter

Camping vor der Sperrzone

+ Elke Thomas. © Scharnagl

„Ins Hotel will ich nicht. Zu teuer! Außerdem darf mein Hund da nicht mit. Da wohn’ ich lieber im Wohnmobil. Zehn Quadratmeter, das reicht. Von hier sehe ich mein Hausdach. Gegenüber wohnt Frau Meinberger, bei ihr hat man das Pulverfass gefunden. Die Situation im Wohnwagen ist okay, sogar Strom fließt. Drei Kabeltrommeln hab ich von meinem Haus hierher verlegt – durch die Nachbarsgärten. Was richtig nervt: Internet hab ich keines – und auch kein Wasser! Nachts lassen die Aufpasser hier oft den Automotor laufen um sich zu wärmen – das ist laut!“

Elke Thomas (65), Rentnerin