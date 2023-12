Münchner Schüler mit Messer ausgeraubt – Täter nahmen ihnen sogar die Kleidung

Von: Andreas Thieme

Zwei Jugendliche habe in Freimann zwei etwas jüngere Schüler brutal ausgeraubt: Laut Polizei schlugen die Täter auf ihre Opfer ein und zückten ein Messer. Danach nahmen sie ihnen sogar noch die Kleidung weg.

München – Gerade erst hatte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich die Zahlen bekannt gegeben: Im Freistaat gibt es immer mehr Fälle von schockierender Jugendgewalt. Und die schlimme Serie reißt nicht ab – auch in Freimann kam es kürzlich zu einem schweren Übergriff: Zwei Jugendliche haben zwei etwas jüngere mit dem Messer ausgeraubt und ihnen die sogar die Kleidung abgenommen.

Mit einem Messer wurden die Jugendlichen ausgeraubt (Symbolbild). © Symbolfoto: imago/Reporters

Laut Polizei ereignete sich der schwere Raub am Donnerstag gegen 19:35 Uhr: Zu dieser Zeit befanden sich zwei 13-jährige Münchner Schüler in einer Grünanlage in der Hans-Leipelt-Straße. „Dort traten ihnen unvermittelt zwei unbekannte Personen gegenüber und forderten von einem der Schüler hochwertige Bekleidungsstücke“, heißt es vom Polizeipräsidium. Einer der beiden Räuber habe das Messer gezückt, der andere „schlug einem der 13-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin zog einer der 13-Jährigen die geforderten Bekleidungsstücke aus und händigte diese der unbekannten Person aus.“

München: Jugendliche zücken Messer, um ihre Opfer in Freimann auszurauben

Nach dem Raub flüchteten die beiden Täter, nach denen die Polizei jetzt fahndet. Sie wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 14-15 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, südländisches Aussehen, Deutsch sprechend mit ausländischem Akzent, bekleidet mit schwarzer Winterjacke, beiger Fellkapuze, schwarzer Jogginghose und schwarzes Halstuch. Der zweite Täter war 13-14 Jahre alt, ca. 1,74 m groß, kräftige Figur, sprach Deutsch ohne Akzent, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunklen Schuhen und schwarzem Halstuch.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Leipelt-Straße, Christoph-Probst-Straße und Grasmeierstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Zeugenhinweise an die Münchner Polizei bitte unter Telefon 089 2910-0.

