Neue Munition gefunden

Fast hatten sie es geschafft. An diesem Wochenende sollten die Anwohner des Freimanner Munitionsfundes endlich zurück in ihre Häuser dürfen. Doch jetzt verzögert sich das.

Am Freitagabend wurde am Zwergackerweg in München-Freimann erneut Munition gefunden. Die Anwohner der äußeren Sperrzone (zwischen 50 und 100 Meter vom Fund entfernt) dürfen jetzt am Samstagabend in ihre Häuser zurück.

Die Anwohner der inneren Sperrzone müssen sich aber länger gedulden, als geplant: Sie dürfen wohl erst am Montagabend gegen 19 Uhr statt am Samstag zurück in ihre Häuser.

Es ist nicht die erste Verzögerung bei der Räumung der zehn Tonnen Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg. Immer wieder war es in der Räumung seit Anfang März zu Verzögerungen gekommen.

