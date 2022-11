Spielend durch den Herbst: Messe „Spielwiesn“ startet nach Coronapause wieder durch

Von: Andreas Daschner

Richtig taktieren: Beim Spiel „Akropolis“ kann man seine eigene griechische Stadt aufbauen. Spielwiesn-Helfer Walter Decker erklärt auf der Messe das Spielprinzip und warnt: „Man darf sich bei dem Spiel nicht verzetteln.“ © Achim Frank Schmidt

Die Spielwiesn feiert nach zwei Jahren Corona-Pause ihr Comeback. Die Messe im MOC findet von 11. bis 13 November bereits zum 29. Mal statt.

Ein Hotel auf der Schlossallee bauen oder in Catan um Rohstoffe handeln: Wenn die Abende länger und das Wetter ungemütlich werden, ist wieder Zeit für Spieleabende. Bei mehr als 1800 Neuerscheinungen im Jahr fällt nicht leicht, das richtige Spiel für sich zu finden. Hilfe gibt es bei der Spielwiesn. „Wir bieten eine Orientierungshilfe“, sagt Organisatorin Petra Griebel. Die Spiele seien oft nicht billig. „Bei uns kann man sie vor dem Kauf ausprobieren.“

Gespielt wird mit Gesellschafts- und Brettspielen, die auch während der vergangenen beiden Pandemie-Jahre erschienen sind. Damit man nicht lange Regelbücher wälzen muss, stehen mehr als 50 Helfer parat, die die Besucher schnell in die Spiele einführen. Für unsere Zeitung präsentieren fünf von ihnen ihre Hits unter den Neuerscheinungen – für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. So kommen Sie spielend durch den Herbst.

Akropolis: Bau Dir Deinegriechische Stadt

Karten aneinanderlegen und so eine Stadt aufbauen: Das ist das Ziel bei „Akropolis“. Wohnviertel müssen ebenso gebaut werden wie Parks, Tempel oder Händler. Das klassische Legespiel verlangt dem Spieler immer wieder Entscheidungen ab, wie Spielwiesn-Helfer Walter Decker erklärt: „Versuche ich eine möglichst große Stadt zu bauen, könnte ich mich zu sehr in den verschiedenen Stadtgebieten verzetteln“, sagt er. Setze man aber zum Beispiel nur auf Wohngebiete, reiche das am Ende auch nicht zum Sieg. Richtig taktieren ist also gefragt.

Für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren; Spieldauer: rund 25 Minuten; Preis: circa 33 Euro.

Catch the Moon: Mit Leitern zum Erfolg

Mag das einfache Spielprinzip: Erwin Unruh testet mit „Catch the Moon“ seine Geschicklichkeit.. © Achim Frank Schmidt

Leitern aufeinander zu stapeln, ist die Aufgabe beim Geschicklichkeitsspiel „Catch the Moon“. Dabei gibt es natürlich Regeln, wie Spielwiesn-Helfer Erwin Unruh erläutert: „Ein Würfel gibt vor, ob die angebaute Leiter genau eine oder zwei andere Leitern berühren darf, oder ob sie der höchste Punkt des Turms sein muss.“ Am Ende gewinnt, wer die meisten Leitern anbauen kann, ohne dass sie runterfallen. Was Unruh an dem Spielprinzip begeistert, sind die einfachen Regeln. Einfach auspacken und lostürmen.

Für 1 bis 6 Spieler ab 8 Jahren; Spieldauer: rund 20 Minuten; Preis: circa 20 Euro.

Q.E.: Riskante Firmen-Rettung

Spielend Unternehmen helfen: Thomas Magenheim-Hörmann mag an „Q.E.“ die besondere Dynamik. © Achim Frank Schmidt

Was in der realen Welt immer wieder für reichlich Diskussionen sorgte, ist beim Spiel „Q.E.“ das Ziel: Man muss als Staat oder Wirtschaftsraum finanziell klamme Unternehmen retten. Das Besondere dabei: Wer am Ende das meiste Geld in die Firmen steckt, ist selbst bankrott. Geboten wird aber verdeckt, sodass keiner weiß, wie viel der andere investiert. So entwickelt sich laut Spielwiesn-Helfer Thomas Magenheim-Hörmann eine besondere Spieldynamik. „Die spannende Frage ist: Wie viel kann ich noch ausgeben, ohne bankrottzugehen.“

Für 3 bis 5 Spieler ab 10 Jahren; Spieldauer: rund 30 Minuten; Preis: circa 34 Euro.

Bandida: Für die Hosentasche

Spiel für zwischendurch: Tina E. mit „Bandida“. © Achim Frank Schmidt

Nicht gegen-, sondern miteinander spielt man „Bandida“. Ziel ist es, gemeinsam durch geschicktes Legen von Karten, den Ausbruch der titelgebenden Banditin aus dem Gefängnis zu verhindern. Bandida ist der Nachfolger von Bandido – „allerdings umfangreicher“, sagt Spielwiesn-Helferin Tina E., die das einfache Spielprinzip begeistert. „Man braucht nur einen Tisch, das Spiel und los geht’s.“ Bandida passt in jede Hosentasche. Und es ist auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich.

Für 1 bis 4 Spieler ab 6 Jahren; Spieldauer: rund 15 Minuten; Preis: circa 11 Euro.

Für lange Abende

Zoo-Simulation für lange Abende: Peter B. mit dem Spiel „Arche Nova“. © Achim Frank Schmidt

Wer es komplex mag und auch vor bis zu drei Stunden Spieldauer nicht zurückschreckt, der liegt laut Spielwiesn-Helfer Peter B. bei „Arche Nova“ richtig. Die Spieler müssen einen Zoo aufbauen, sich dafür Tiere und Sponsoren beschaffen, dabei aber auch Vorgaben zum Artenschutz erfüllen. „Der Reiz des Spiels ist seine Komplexität“, sagt der Spielwiesn-Helfer. „Man kann nicht mit einer vorgegebenen Strategie herangehen, sondern muss sie jedes Mal während des Spiels neu entwickeln.“ Sieger ist, wer am Ende die beste Kombination aus Einkommen und Artenschutz erreicht hat.

Für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren; Spieldauer: 90 bis 150 Minuten; Preis: circa 65 Euro.

Die Spielwiesn 2022

Die Spielwiesn 2022 findet vom 11. bis 13. November im MOC statt. Gespielt wird am Freitag von 13 bis 23 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 17 Euro, für Kinder und Jugendliche 12 Euro. Alle Infos zur Messe: www.spielwiesn.de.