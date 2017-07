So soll die Tram durch den Englischen Garten einmal aussehen, in rund zehn Jahren könnte sie fahren.

Der Weg ist frei für die Tram durch den Englischen Garten. Horst Seehofer überstimmte Markus Söder, der Freistaat wird das Projekt nicht mehr blockieren.

München - Überraschende Wende im Streit um eine Tram durch den Englischen Garten: Der Freistaat wird das Projekt nicht mehr blockieren! Das verkündete Oberbürgermeister Dieter Reiter (59, SPD) am Freitag. Er habe eine Zusage von Ministerpräsident Horst Seehofer (68, CSU). Pikant: Finanzminister Markus Söder (50, CSU) war gegen die Tram, ließ die Stadt stets abblitzen, die Rathaus-CSU und Bezirkschef Ludwig Spaenle (56) teilen diese Skepsis Söders. Es könnte also CSU-intern Krach drohen.

Eigentlich ging es am Donnerstag beim Treffen Seehofers mit den Oberbürgermeistern der sechs größten bayerischen Städte um mögliche Diesel-Fahrverbote. Doch am Rande sprachen Reiter und Seehofer auch über die Tram durch den Englischen Garten – sie würde unter anderem am Chinesischen Turm vorbeifahren. Rainer Riedl, Sprecher der Staatskanzlei, bestätigt: „Horst Seehofer hat seine Sympathie für das Projekt ausgedrückt.“ Die Planungshoheit liege bei der Stadt.

Reiter: „Eine sehr gute Nachricht für die Münchner“

+ Klingelingeling, hier kommt der Trambahn-Mann! OB Dieter Reiter freut sich über die Entscheidung des Ministerpräsidenten. © Haag Klaus Das ist neu, und es ist vor allem ein Affront gegenüber Söder. Der hatte die Garten-Tram immer abgelehnt und auch einen Brief des OB in dieser Angelegenheit unbeantwortet gelassen. Zuletzt hatte der Finanzminister vorgeschlagen, die Busspur durch den Englischen Garten zu verschmälern – zugunsten von mehr Grün. SPD und Grüne bezeichneten diesen Vorschlag als unverständliche Luftnummer. Sinnvoller wäre es, die Busse durch eine Akku-Tram ohne Oberleitung zu ersetzen.

Nun spricht der OB von einem „Durchbruch im jahrelangen Ringen um dieses wichtige Projekt und eine sehr gute Nachricht für die Münchner“. Er freue sich, dass sich der Ministerpräsident der Sache angenommen habe. Nach dem Willen von OB, Stadrats-SPD, Grünen und Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) soll alles nun zügig gehen. Reiter beauftragte die Verwaltung, möglichst schnell eine Beschlussvorlage zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.

Rathaus-CSU ist Söders Meinung, nicht Seehofers

+ Ministerpräsident Horst Seehofer (l.) hat sich für die Tram durch den E-Garten ausgesprochen, Parteifreund und ­Finanzminister Markus Söder war immer gegen das Projekt. © dpa Krach könnte es in zweierlei Hinsicht geben: koalitionsintern zwischen SPD und CSU – und innerhalb der CSU, weil die Rathaus-CSU in dieser Frage auf Söders Linie und nicht auf Seehofer-Kurs liegt. Fraktionschef Manuel Pretzl ließ ausrichten: „Wir lehnen die Garten-Tram ab. Wir heilen derzeit mit dem Tunnel am Mittleren Ring eine Wunde im Englischen Garten – und würden mit der Tram an anderer Stelle eine Wunde aufreißen.“ Ähnlich äußerte sich CSU-Bezirkschef und Kultusminister Spaenle, der ebenfalls eine Durchschneidung des Englischen Gartens mit Tram-Gleisen ablehnt.

Ein grobes Ziel der MVG sei es, die Tram-Nordtangente in etwa zeitgleich mit der Westtangente zu eröffnen – also ungefähr Mitte des nächsten Jahrzehnts.

Klaus Vick

