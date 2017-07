Gwplante Tram-Nordtangente: Söder lässt die Stadt abblitzen

München - Der einstimmige Auftrag des Stadtrats-Plenums rang OB Dieter Reiter ein knappes Lächeln ab: Er möge sich sich im leidigen Trassen-Streit erneut mit Finanzminister Markus Söder (CSU) ins Benehmen setzen. „Ich habe den Staatsminister schon mehrfach angeschrieben“, sagte Reiter. „Ich mache das aber gerne ein weiteres Mal, weil es ein wichtiges Projekt ist.“

Die Verbindung zwischen Elisabethplatz und Tivolistraße soll zu einem Teil auf Rasengleisen durch den Englischen Garten führen. Der gehört dem Freistaat, vertreten durch das Finanzministerium. Im bis dato letzten Schreiben vom Dezember 2016 bot der OB dem Minister an, sich gemeinsam die mögliche Trasse anzusehen. Das Schreiben blieb unbeantwortet, ebenso wie eine Nachfrage unserer Zeitung, warum Söder auf den Brief aus dem Münchner Rathaus nicht reagiert hat.

Der Freistaat, soviel immerhin ließ Söder mitteilen, lege Wert auf einen zusammenhängenden, ungeteilten Englischen Garten. „Gleise und Fahrkörper können zudem zur Gefahr für Kinder, Spaziergänger und Tiere werden“, heißt es.

+ Streckenverlauf der Tram durch den Englischen Garten.

Bis dato war stets die störende Oberleitung als wichtigstes Argument ins Feld geführt worden. Dieser Einspruch ist obsolet, denn die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) will eine Akku-Tram einsetzen, die den Teilabschnitt durch den Englischen Garten ohne Oberleitung bewältigt. Nun argumentiert Söder, dass „auch bei einer batteriebetriebenen Tram ohne Oberleitungen massive bauliche Eingriffe nötig“ wären. So müssten technische Einbauten wie zweigleisige Schienenkörper, Signalanlagen, Beleuchtungsmasten, Verkehrs- und Warnschilder, Umlenkgitter an den querenden Fuß-, Rad- und Reitwegen vorgenommen werden.