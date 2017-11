Zehn Meter hohe Wasserfontäne schießt am Frankfurter Ring in die Höhe

Spektakel im Feierabend-Verkehr

Schon von Weitem gut zu sehen: die Wasserfontäne am Frankfurter Ring.

Holla! Am Donnerstagabend haben Autofahrer am Frankfurter Ring eine kostenlose Autowäsche erhalten. Dort schoss nämlich eine ordentlich hohe Wasserfontäne in die Höhe.