Bester Blick vom Bunker: Wohn-Turm in Schwabing bietet Luxus pur für 12,9 Millionen Euro

Von: Andrea Stinglwagner

Atemberaubender Blick: die Terrasse der Penthouse-Wohnung in Schwabing. © Riedel Immobilien

In Schwabing steht höchster Luxus zum Verkauf – im wahrsten Sinne des Wortes. Für knapp 13 Millionen Euro kann man einen Turm beziehen.

In Schwabing ist neuerdings dieser Luxus-Traum zu verkaufen: Ein über 380 Quadratmeter großes Penthouse mit bombastischem Blick über München bis ins Unendliche – für 12 850 000 Euro (33 995 Euro pro Quadratmeter). Und das Besondere ist nicht nur der Ausblick, sondern auch das Gebäude selbst: Es ist der Schwabinger Hochbunker in der Ungererstraße 158.

München: Firma stellt Immobilie als „Internationale Design-Ikone“ vor

Die Firma Riedel Immobilien stellt die Wohnung online als „Internationale Design-Ikone“ vor und wirbt damit, wie dieser Bunker in ein Domizil verwandelt wurde, „das durch Lichtfülle und Transparenz, durch grandiose Sichtachsen und schier endlose Panoramablicke über die Münchner Skyline bis zu den Alpen fasziniert“.



Das Bad: Edler geht‘s kaum! Dafür kostet die Wohnung auch über zwölf Millionen Euro. © Riedel Immobilien

München: Bunker wurde 1943 mitten im Krieg gebaut

Der markante Bunker, 1943 mitten im Krieg gebaut, sollte ursprünglich bis zu 700 Menschen bei Bombenangriffen Schutz bieten. Lange stand er dann leer, bis ihn Immobilienentwickler Stefan Höglmaier kaufte, um ihn bewohnbar zu machen. 2013, als die „Transformation zum Wohnhaus“ fertig war, wurde sie laut Riedel-Immobilien vom Fach­publikum weltweit gefeiert. Und nun gibt es das exklusive Penthouse zu kaufen.

Ein paar Details zum Träumen: Es sind drei Stockwerke plus „Rooftop“, sieben Zimmer, allein drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Es gibt einen privaten Liftzugang einschließlich elegantem Privat-Foyer. Eine beleuchtete „skulpturale Innentreppe“ mit Marmorstufen lässt einen durch die Stockwerke schweben. Das „Masterbad“: ein Hingucker mit Eichendielen und Glasmosaik und freistehender Badewanne mit Blick über München. Ein weiteres WC ist mit einer „blattvergoldeten Wand“ ausgestattet, zudem gibt es eine beleuchtete Ankleide, eine Bibliothek, eine beheizte Zirbenstube und eine Loggia mit Brunnen.



Auch die Treppe in der Schwabinger Luxus-Immobilie ist ein Blickfang. © Riedel Immobilien

Der Wahnsinn aber ist das „Rooftop“ mit umlaufender Glas-Brüstung und Beleuchtung. Riedel Immobiliennennen es „hochkarätige Ästhetik, maximaler Komfort“. Wer sich’s leisten kann… ast

Edel und kostspielig: Der Wohn-Turm in Schwabing. © Riedel Immobilien

Schutzbauten in München

Etwa 40 Hoch- und acht Tiefbunker sind bis Kriegsende in München gebaut worden. Sie sollten danach auf amerikanische Anordnung gesprengt werden, weil es aber einen Mangel an Unterkünften gab, wurden sie weitgehend erhalten. Heute noch gibt es Hochbunker in München – die meisten aber sind ungenutzt, dienen als Wohnhäuser oder Darstellungsräume für Kunst. Zwei Hochbunker sind heute noch als Schutzbauten gewidmet: der in der Blumenstraße 22 und der in der Schleißheimerstraße 281 (Milbertshofen). (ast)

