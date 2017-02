Diese rüstige Rentnerin stellte den Geldboten der Telefonmafia

Immer öfter versuchen fiese Trickbetrüger Senioren um Geld zu prellen. Das mutige Einschreiten von Christa E. aus Schwabing wurde einigen von ihnen jetzt zum Verhängnis.

Schwabing - Den Drahtziehern wurde schon im November der Prozess gemacht, seit gestern sitzt der Geldbote auf der Anklagebank. Jason K. (23) gehörte zu der Betrügerbande, die von Polen aus gutgläubige Senioren übers Telefon um ihr Erspartes gebracht hat (tz berichtete). Auch bei Christa E. (70) aus Schwabing haben sie es versucht. Dabei wurde Jason K. festgenommen. Gestern offenbarte er die dunklen Geheimnisse der Telefonmafia.

Nur ein Viertel der Kohle für den Abholer

„Ich war der Kurierdienst, wie im Drogengeschäft“, sagt der junge Mann mit den rehbraunen Augen und dem weichen Gesicht. Jason K. war der verlängerte Arm der Trickbetrüger, die in einem Breslauer Appartementhochhaus ihre Zentrale des Schreckens eingerichtet hatten – und großen Reibach machen wollten. Ein Viertel der Beute durfte er als Geldabholer für sich behalten. Der Rest ging an die Hintermänner wie Moses K. (29), der im Dezember 2016 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er und seine Komplizen gaukelten den Opfern vor, sie seien Verwandte in Geldnot.

Aufgeflogen wegen der Stimme