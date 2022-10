Münchnerinnen (17 und 19) belästigt: Großaufgebot sucht nach Mann mit Umhängetasche

Von: Lukas Schierlinger

Nachdem zwei Frauen belästigt worden waren, rückte ein Großaufgebot der Münchner Polizei aus (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa

Nachdem zwei junge Frauen in München belästigt worden sind, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gesucht wird ein etwa 50 Jahre alter Mann.

München - Am Montagvormittag (10. Oktober) waren eine 17-Jährige und eine 19-Jährige aus München auf dem Gehweg im Bereich der Karl-Theodor-Straße in Schwabing unterwegs. Dort bemerkten die beiden Frauen einen Mann, der hinter einem Gebüsch „sexuelle Handlungen an sich vornahm“, wie es die Polizei in einer Pressemitteilung formuliert.

Unbekannter belästigt Teenager in München: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Als die Teenager in Richtung einer Bushaltestelle weitergingen, folgte ihnen der bislang unbekannte Täter und machte zudem lautstark auf sich aufmerksam - nicht ohne sein ekliges Verhalten fortzusetzen. Schließlich entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Nachdem Beamte der Münchner Polizei verständigt worden waren, leiteten diese umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Dazu wurden mehrere Streifen der umliegenden Dienststellen hinzugezogen. Aber: „Diese Fahndung verlief ohne den gewünschten Erfolg“, berichtet die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat jetzt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 50 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß

schlanke Figur, schulterlange, lockige Haare

bekleidet mit dunkler Jeans, olivgrüner Weste und schwarzen Schuhen

schwarze Umhängetasche als weiteres Merkmal

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Theodor-Straße und (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.