Großeinsatz in Schwabinger Haus: Dämmmaterial in Brand geraten

Feuerwehr stundenlang vor Ort

+ © Berufsfeuerwehr München Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz in Schwabing, um den Brandherd zu löschen. © Berufsfeuerwehr München

Ein Rauchmelder hat am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Hesseloherstraße in München Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte an und stand zunächst vor einem Rätsel.