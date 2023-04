Mitbewohner in München gesucht: Cathy Hummels erklärt ihr spezielles Anforderungsprofil

Teilen

Cathy Hummels ist seit kurzem stolze Hauseigentümerin. Für sich und ihren Sohn Ludwig sucht die Moderatorin Mitbewohner. © IMAGO Images

Cathy Hummels ist im Umzugsstress. Erst vor kurzem hat sich die Moderatorin ein neues Haus gekauft. In einem Interview erklärt sie, warum sie sich einen Handwerker als Nachbarn wünscht.

München – Vor einer Woche teilte Cathy Hummels ihren Fans auf Instagram große Neuigkeiten mit: Endlich ist die Moderatorin Eigentümerin eines eigenen Hauses. Strahlend lacht sie mit Schlüssel in der Hand in die Kamera: „Ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich unendlich auf meinen neuen Lebensabschnitt.“

Eine Woche später laufen die Umzugsarbeiten auf Hochtouren. Das im Münchner Stadtteil Schwabing gelegene Haus umfasst drei Wohnungen. Mit ihrem Sohn Ludwig wird sie bald eine der Wohnungen beziehen. Doch was passiert mit den anderen zwei Wohnungen?

Cathy Hummels sucht Mitbewohner in München: „Einen starken Handwerker könnte ich gebrauchen“

Im Interview mit Antenne Bayern erzählt die Influencerin, dass sie derzeit Mitbewohner für das neue Haus sucht und sie verrät, welche Vorstellungen sie von den Nachbarn hat. Von den Moderatoren wird sie gefragt, ob sie lieber einen Fußballer oder doch einen Handwerker bevorzuge. Bei der Frage denkt Cathy Hummels vor allem praktisch:

„Einen starken Handwerker könnte ich gebrauchen, weil ich stemme ja gerade den ganzen Umzug. Also einen Handwerker kannst du mir gerne suchen.“

Doch nicht nur das: Auch beim Aussehen der neuen Mitbewohner hat die 35-Jährige genaue Wunschvorstellungen. Am liebsten groß soll er sein. „Und ja, die Kleidung darf auch gerne ein bisschen enger sein“, dann habe sie was zu gucken, während er arbeitet, erzählt sie im Interview.

Nach der Scheidung kündigte Hummels an, Deutschland zu verlassen

Nach ihrer Scheidung zum Jahresende 2022 hatten Cathy und Mats Hummels angekündigt, weiter zusammenhalten zu wollen – auch Sohn Ludwig zuliebe: „Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern.“ Auf Instagram kündigte die Moderatorin damals an, Deutschland verlassen zu wollen – zunächst nur für zwei Monate. „Jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt und ich verabschiede mich erst mal für 2 Monate aus Deutschland“, so schrieb Hummels auf dem sozialen Netzwerk.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!