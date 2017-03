Info-Veranstaltung: Wie geht‘s am Elisabethmarkt weiter?

Sanierung oder Abriss und Neubau? Über die Zukunft der Standl am Elisabethmarkt in Schwabing entscheidet am 23. März der Stadtrat. Am heutigen Donnerstag, 9. März, können sich die Bürger informieren.

München - Interessierte Bürger können sich am heutigen Donnerstag, 9. März, informieren, wie derElisabethmarkt nach einem möglichen Umbau aussehen würde. Das Kommunalreferat und die Architekten des Entwurfs werden erklären, warum sie die Neubaulösung für sinnvoll und richtig halten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula des Gisela-Gymnasiums, Arcisstraße 65.

Der Elisabethmarkt in Schwabing soll saniert und komplett neu gebaut werden. Bei den Plänen hat die Stadt aber mit Kritikern zu kämpfen: Mit einer Petition protestieren Bürger gegen den Abriss der Standl.

+ Die Umbaupläne sind umstritten. © Klaus Haag

Nicht nur der Elisabethmarkt in Schwabing soll umgebaut werden, auch das ehemalige Umspannwerk an der Südseite des Platzes wird Neuem Platz machen müssen. Die Stadtsparkasse München plant hier 170 Wohnungen, ein Studentenwohnheim, eine Kindertagesstätte und Gewerbeflächen. Verfolgt wird nun das Konzept von Bruno Fioretti Marquez Architekten aus Berlin. Man wolle dazu beitragen, den Wohnungsmangel in München zu lindern und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, heißt es seitens der Stadtsparkasse gestern mit. „Denn die Stadtsparkasse vermietet ihre Wohnungen nach dem Münchner Mietspiegel.“

Wie geht es weiter mit dem Kreativquartier, was passiert am Elisabethplatz und Elisabethmarkt? In Schwabing-West stehen im neuen Jahr große Entscheidungen an. Lesen Sie hier unsere Jahresvorschau für den Stadtbezirk.

sg