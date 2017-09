Mann zündet am Petuelring mit voller Absicht sein Auto an

Einen völlig kuriosen Einsatz hatten Polizei und Feuerwehr am Dienstag: Ein 64-Jähriger hat seinen eigenen Wagen in München angezündet. Und das aus voller Absicht.

München - Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 64- Jähriger am Dienstag gegen 16.20 Uhr seinen Pkw am Petuelring. Im Anschluss schüttete er Benzin in das Fahrzeuginnere und setzte seinen Wagen in Brand. Grund dieser Brandstiftung war nach Aussage des 64-Jährigen ein Rechtstreit mit einem Automobilhersteller. Dazu stellte er sich in unmittelbarer Nähe des brennenden Pkw mit einem Plakat auf, auf dem „Prozessbetrüger, Kundenerpressung, schämt Euch“ stand.

Passanten, die auf den Brand aufmerksam geworden sind, verständigten die Feuerwehr. Das Fahrzeug brannte bis zum Eintreffen der Feuerwehr komplett aus. Durch das Feuer wurden eine eingrenzende Wiese und ein Gehweg oberflächlich beschädigt.

Der Fahrzeughalter wurde durch die Inbrandsetzung leicht verletzt. Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.