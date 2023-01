Neues Luxus-Domizil in München: Cathy Hummels schmiedet weitere Zukunftspläne

Schon im Frühling steht der Umzug an. Cathy Hummels hat ein neues Zuhause in München gefunden. Die 34-Jährige treiben weitere Immo-Pläne um.

München - Zeit für Veränderung bei Cathy Hummels. Nach der Scheidung von Fußballer Mats (34) beginnt für die TV-Moderatorin ein neuer Lebensabschnitt. Bei ihrem Urlaub in Dubai, den sie teilweise mit dem Ex-Gatten verbrachte, entstand ein aufsehenerregender Schnappschuss, der als Botschaft verstanden werden durfte.

Cathy Hummels im Dubai-Urlaub: „Gerade bin ich alleine, nicht einsam“

Komplett hüllenlos zeigte sich die 34-Jährige am Pool, das Foto garniert mit tiefgreifenden Gedanken: „Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen, was man mag. Einfach sein. Wenn man einsam ist, dann ist es traurig. Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, Single und mache, was ich will.“ Zuspruch kommt von zahlreichen Prominenten, etwa Schauspielerin Simone Thomalla: „Lieber alleine ... als gemeinsam einsam.“

Wer das Foto aufgenommen hat? Hummels verweist auf die Selbstauslöser-Funktion ihres Handys. Ob 2023 einen neuen Mann in ihrem Leben bereithält? Ungewiss. Ein neues Zuhause in jedem Fall. Bild berichtet, dass sich Hummels ein Dreifamilienhaus im schicken Münchner Stadtteil Schwabing gekauft hat. Offenbar will sie dort ihren neuen Lebensmittelpunkt mit Söhnchen Ludwig etablieren: „Wir werden im Frühling umziehen.“

Neues Zuhause ein München: Cathy Hummels will zudem Wohnungen vermieten

Damit nicht genug der Immo-Pläne. Gegenüber Bild erklärt die 34-Jährige, weitere Projekte auf der Agenda zu haben. „Außerdem werde ich zwei Wohnungen vermieten“, sagt Hummels. „Das ist eine Investition in meine Zukunft.“

Nach der Scheidung zum Jahresende 2022 wollen Cathy und Mats Hummels weiterhin zusammenhalten – auch Sohn Ludwig zuliebe: „Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern.“