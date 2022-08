Schwabinger Mieter in Sorge: Sie haben Angst vor Luxus und noch höheren Preisen

Teilen

Dieses Schwabinger Gebäude wollen Viertel-Politiker besonders schützen. © Oliver Bodmer

Die Mieter in einem Schwabinger Haus leben mittlerweile in Angst. Ihre Sorge gilt einer drohenden Luxussanierung und einer Kostenexplosion.

München - Das Gespenst der Gentrifizierung: Es geht in so gut wie allen klassischen Münchner Vierteln um – und die Politik sucht nach Rezepten, die gegen Luxussanierungen und die unendliche Preisspirale helfen könnten… Derzeit macht sich der Bezirksausschuss (BA) Schwabing-West Sorgen um das Thema. Dabei geht’s um ein Haus an der Farinellistraße. Nachdem ein Investor das Gebäude übernommen hat, haben die Mieter Zukunftsangst. Hintergrund sind Pläne für einen Neubau im Innenhof, eine Aufstockung und den Bau einer Tiefgarage. Zwar hat die Stadtverwaltung einen ersten Antrag auf Vorbescheid abgelehnt, die Mieter rechnen aber damit, dass bald der nächste Antrag kommt.

Münchner Bezirksausschuss gegen weitere Versiegelung und Luxussanierung

Man sei gar nicht grundsätzlich gegen neuen Wohnraum, sagt ein Bewohner, „aber nicht so“. Es könne nicht sein, dass die aktuellen Mieter um ihr Zuhause bangen müssen. Zumal es im Innenhof alte Lärchen und Eichen gebe, um die die Anwohner fürchten.



Weil in dem Fall noch kein neuer Antrag auf Vorbescheid vorliegt, der angefochten werden könnte, hat der Bezirksausschuss im Moment wenig Handlungsmöglichkeiten. Genau wie die Mieter sei aber auch das Bürgergremium „gegen weitere Versiegelung und Luxussanierung an der Stelle“, sagt Markus Meiler von der CSU. Deshalb hat der BA jetzt vorsorglich einen „sektoralen Bebauungsplan“ für eventuelle Neubauten auf dem Grundstück beantragt. Das bedeutet, dass der Eigentümer verpflichtet wird, dann zumindest teilweise preisgedämpften Wohnraum zu schaffen.



München: Mieter fordern, dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausübt

Auch ein Karree an der Karl-Theodor-Straße soll an einen neuen Eigentümer übergehen. Die Mieter fordern jetzt, dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausübt, um einer etwaigen Luxussanierung zuvorzukommen. „Es geht um rund 160 Mieter, von denen viele andernfalls wohl bald nicht mehr hier leben werden können“, wie ein Bewohner klagt. Man wolle deshalb auf sich „aufmerksam machen, nerven, aktivistisch sein“.



Das Problem: Das Bundesverwaltungsgericht hat das Vorkaufsrecht der Stadt Ende letzten Jahres stark eingeschränkt. Es bräuchte eine neuerliche Gesetzesänderung, um der Stadt mehr Möglichkeiten zu geben. Der BA gibt den Bürgerantrag jetzt dennoch zur Prüfung an die Verwaltung weiter. David Numberger

