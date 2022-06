Leid eines Lebensretters: Münchner Taxler wollte Verunglücktem helfen - seitdem sitzt er im Rollstuhl

Von: Nina Bautz

Basar in seinem Krankenbett: Nach dem Unfall lag er mehrere Wochen im Koma. © privat

Er wollte ein Menschenleben retten und wurde dabei in München von einem Polizeiauto erfasst und so stark verletzt, dass er seitdem im Rollstuhl sitzt. Für den vierfachen Vater Basar A. und seine Familie bedroht der schwere Unfall inzwischen die Existenz.

München - Wie oft Basar A. (44) schon operiert wurde? Der Münchner hat aufgehört, zu zählen. Der Taxifahrer und vierfache Vater sitzt im Rollstuhl, weiß nicht, ob er jemals wieder laufen kann. Nur knapp hat er einen schrecklichen Unfall mit einem Polizeiwagen überlebt. Alles nur, weil er ein Menschenleben retten wollte! Seine Geschichte ist die eines Helden – und eine Geschichte über großes Leid…

München: Taxifahrer will Verunglücktem helfen und wird dabei von Einsatzwagen erfasst

„Ich kann mich noch an das Quietschen der Reifen erinnern – dann war alles schwarz“, erzählt Basar A. Es ist die Silvesternacht gegen 1.45 Uhr. Der Obersendlinger Taxler fährt auf der Ludwigstraße, als er auf Höhe der Staatsbi­bliothek einen Betrunkenen sieht. „Der ist rücklings aus mehreren Metern Höhe auf den Kopf gefallen und reglos liegen geblieben.“ Basar zögert keine Sekunde, parkt und rennt zum Verletzten. Als sich genau in dem Moment ein Polizeiwagen mit Blaulicht der Unfallstelle nähert, erhofft sich Basar Hilfe – und tritt auf die Fahrbahn, um zu winken. Das Polizeiauto kann nicht rechtzeitig bremsen. Es rammt Basar an der Hüfte, er wird auf die Straße geschleudert.

Gut 20 Operationen hat Basar A. schon hinter sich. © privat

Die Ärzte sagen später seiner Frau: „Es grenzt an ein Wunder, dass er überlebt hat.“ Basar trägt einen dreifachen Beckenbruch davon, einen Ober- und Unterschenkelbruch, ein Schädel-Hirn-Trauma sowie angeknackste Wirbel, der Dickdarm ist geplatzt. Aber er überlebt. Er liegt wochenlang im Koma, erst im Bogenhauser Klinikum, dann in Murnau. „Als ich wieder aufwachte, dachte ich, das ist ein schlechter Traum.“ Er wird wohl noch das ganze Jahr über in Murnau bleiben müssen. Gerade versucht er, wieder laufen zu lernen. „Ich habe Angst, dass ich ein Pflegefall bleibe, dass ich eine Belastung für die Familie bin.“

Ermittlungen zu Verkehrsunfall in der Silvesternacht dauern weiter an

Seiner Familie gelten fast all seine Gedanken. Basars Frau Anja (44) ist Hausfrau, musste ihr Bauingenieurstudium wegen der vier Kinder (vier, acht, zehn und 13 Jahre alt) auf Eis legen. Hinzu kam, dass seine zehnjährige Tochter an Leukämie erkrankt ist. Derzeit lebt die Familie von Spenden (siehe unten).

Seine Frau Anja steht ihm bei, gibt ihm Kraft. © privat

Es war übrigens nicht Basars erste Heldentat: Er ist noch Schüler, als an der U-Bahn-Haltestelle Karl-Preis-Platz ein Mann ins Gleisbett fällt. Der junge Basar springt ihm nach, hievt ihn mit Helfern nach oben – kurz bevor der Zug angerast kommt. Damals erhielt er von Edmund Stoiber die Rettungsmedaille…



Diesmal raste ein Polizeiwagen in den Retter. Stellt sich die Frage: Wer trägt schuld an dem Unfall? Die Staatsanwaltschaft sagt: „Die umfangreichen Ermittlungen wegen des Verkehrsunfalls in der Silvesternacht dauern noch an, ein Ergebnis der Ermittlungen liegt daher bislang nicht vor.“ Es wurde unter anderem ein rechtsmedizinisches und ein verkehrstechnisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. (Nina Bautz)

München: Die große Hilfsaktion für die Familie von Basar A.

„Das ist eine furchtbare Geschichte“, sagt Thomas Kroker vom Vorstand der Taxi München eG (unten). Ihm war nach dem Unfall sofort klar: Basar A. muss man helfen! Durch eine Spendenaktion unter Taxlern ist bereits eine Summe zusammengekommen, die die Familie in den ersten vier Monaten über Wasser gehalten hat. Aber: Das Geld geht nun langsam aus. Wer helfen will – das Spendenkonto für Basar der Taxi München eG ist noch bis 30. Juni freigeschaltet:

Empfänger: Taxi-München eG

Verwendungszweck: Taxi-Unfall

IBAN: DE46 7002 0270 0035 8718 53

BIC: HYVEDEMMXXX