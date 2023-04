Versuchter Überfall auf Goldschmiede? Münchner reagieren auf Hinweis der Betreiber ganz unterschiedlich

Auf Social-Media-Plattformen findet man oft allerlei kurioses und skurriles. Aber auch kreative Fundstücke lassen sich immer wieder entdecken. So wie hier geschehen.

München - Aus einem Schaden eine kreative Marketing-Nachricht gemacht, haben die Besitzer der „Goldschmiede Kurfürstin“ in Schwabing. Diese macht nun die Runde auf Instagram. Nachdem jemand scheinbar versucht hat, die Panzerglasscheibe des Geschäfts zu zerstören, hingen die Besitzer einen Zettel mit der Aufschrift „Unsere Diamanten sind wie Panzerglas - UNZERSTÖRBAR“ in das Schaufenster und machten damit aus einer Not eine Tugend.

Ein fehlgeschlagener Raubüberfall in München?

Am Morgen nach der Nacht vom 27. auf den 28. März wurden die Besitzer der „Goldschmiede Kurfürstin“ darüber informiert, dass die Scheibe ihres Schaufensters beschädigt wurde. Warum die Scheibe aus Panzerglas genau Schaden genommen hat, ist bis heute ungeklärt. Vermutet wird aber der Versuch eines Raubüberfalls auf die Goldschmiede. „Wir dachten gleich an eine kreative Lösung, deswegen die Idee mit der Nachricht“, so die Besitzer des Ladens.

Passanten reagieren unterschiedlich auf Nachricht in Schaufenster

Die blieb natürlich nicht lange unbemerkt. „Natürlich haben Kunden und Passanten auf die Nachricht reagiert“, so die Besitzer. Jedoch teilweise sehr unterschiedlich. Vor allem da die Reparatur eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, wurden bereits einige Menschen darauf aufmerksam. Manche sehen in dem zersplitterten Glas ein Kunstwerk. Andere wiederum machen sich Sorgen, dass es sich dabei wirklich um den Versuch eines Raubüberfalls gehandelt haben könnte und haben Angst vor weiterer Gewalt und Zerstörung in Schwabing.

Mit ihrer kreativen Idee hat es die Goldschmiede jedenfalls zu einem gewissen Social-Media-Ruhm gebracht. Die Nachricht von den „Diamanten wie Panzerglas“ hat bereits über 900 Likes bekommen. Zu Instagram kam das Bild jedoch über „Notes of Germany“, die Besitzer selbst haben es nicht dort gepostet. Ganz richtig ist die Nachricht im Übrigen nicht, auch Diamanten können generell beschädigt oder sogar zerstört werden, genau wie die Scheibe in Schwabing. Kunstvoll sind sie beide allemal.