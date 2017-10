Gestolpert: 64-Jähriger fällt ins U-Bahn-Gleis und wird schwer verletzt

Einsatz am Scheidplatz

+ © Kruse Am U-Bahnhof Scheidplatz passierte der schwere Unfall. (Archivbild) © Kruse

Alarm am Scheidplatz: Am Montagnachmittag ist ein Mann ins U-Bahn-Gleis gefallen. Er rettet sich in den Nottunnel, wird aber trotzdem schwer verletzt.