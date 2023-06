Wieder brennen Autos: Feuerteufel fackelt fünf PKWs mitten in Schwabing ab

Polizei geht von Brandstiftung aus

+ © Marcus Schlaf Nur noch Schrott: Die Fahrzeuge, die in den frühen Morgenstunden in Flammen standen. © Marcus Schlaf

Um 4.45 Uhr gehen gleich mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein: In der Kaiserstraße brennen Autos lichterloh. Schnell zeigt sich: Jemand hat die Brände mit Absicht gelegt.

München – Die Flammen lodern meterhoch, beißender Rauch quillt aus den Motorhauben: Zwei Autos wurden am frühen Mittwochmorgen, 21. Juni, in Schwabing angezündet. Und die Zündler haben ganze Arbeit geleistet. Denn: Der Brand breitete sich auf drei weitere Fahrzeuge aus, die an der Kaiserstraße geparkt waren.

Mehrere Anrufer alarmieren die Feuerwehr

Die Videobilder, die die Internet-Community Münchner Gesindel hochgeladen hat, erinnern an das Inferno in der Klenzestraße. Dort brannten im vergangenen November vier Wagen lichterloh. Unterschied zu der aktuellen Tat: Die Polizei legt sich diesmal sofort fest, dass wegen Brandstiftung ermittelt wird. Wie Präsidiumssprecher Werner Kraus erklärt, standen die betroffenen Autos, die um 4.45 Uhr in Flammen standen, zu weit auseinander für einen Zufall. Dabei handelt es sich nicht etwa um teure SUVs oder die Wagen von bestimmten Firmen. Laut der Polizei gingen zwei Audi A4 in Flammen auf.

+ Die Internet-Community Münchner Gesindel zeigt Bilder des Feuers. © instagram.com/munchner.gesindel/

Anwohner entdeckten die Brände, zahlreiche Notrufe gingen in der Leitstelle ein. Bis die Einsatzkräfte vor Ort waren, standen schon weitere Fahrzeuge in Flammen. Daher wurde Verstärkung für das herbeigeeilte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) angefordert. Das Feuer konnte dann schnell unter Kontrolle gebracht werden. „Allerdings entstand bei dem Brand eine starke Rauchentwicklung, die an den Gebäuden, an denen die Fahrzeuge geparkt waren, hochzog“, teilt die Feuerwehr mit.

Hoher Schaden entstanden – Polizei sucht Zeugen

Sie kontrollierte zur Sicherheit die betroffenen Gebäude. Ergebnis: keine Gefahr. Der Schaden an den Fahrzeugen, die wohl kaum mehr zu reparieren sein dürften, ist enorm. Das Präsidium hofft, dass Zeugen Hinweise zu der Feuerattacke geben können. Hat jemand gesehen, wie die Wagen angezündet wurden? Oder kann jemand Angaben zu einem möglichen Täter machen?

Wer Antworten hat, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer 089/29 100. Wichtig für die betroffenen Autobesitzer ist, dass die Polizei von Brandstiftung ausgeht: Eine Kfz-Kaskoversicherung greift, wenn ein Auto mutwillig von Unbekannten angezündet wurde.

