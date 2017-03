„Es ist ewig schad‘!“ - Alt-OB Ude trauert um das Schwabinger Podium

Das Schwabinger Podium ist Geschichte. Nach 44 Jahren Live-Musik sperrte die Kneipe gestern zu. Wieder bricht in Schwabing ein Urgestein weg – das lässt auch die übrigen Urgesteine nicht kalt.

Christian Ude (69) zum Beispiel, ehemals Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, heute Bürgermeister der „Traumstadt Schwabing“, schimpft: „Es ist furchtbar traurig, was hier geschieht. Besonders, weil es nicht geschehen musste!“ Das Podium hätte gerettet werden können. „Aber ein einziger Spekulant hat was dagegen.“

Daran nimmt Ude Anstoß: „Jene, die Schwabing wegen ihres kulturellen Rufs als Anlageobjekt wählen, zerstören die kulturelle Grundlage dieses Viertels!“ Zudem seien die Mieten für Künstler viel zu hoch, eine Live-Bühne nach der anderen müsse zusperren.

Das alte Schwabing stirbt, Herr Ude? „Na! Hört mir mit diesem Trauerlied auf!“ Das werde nun schon seit 100 Jahren gesungen. Jedes Mal, wenn eine Kneipe oder Bühne zumachte, habe es geheißen: „Jetzt ist Schwabing tot.“ Mit diesem Ruf sei er aufgewachsen, keine Todesnachricht öfter verkündet worden. „Aber Schwabing lebt ja immer noch.“ Die Schauburg: In den 70er Jahren geschlossen, heute wieder offen. Die Seidlvilla: zwischenzeitlich zur Polizeiinspektion umfunktioniert, heute wieder eine „Kulturort mit täglichem Programm“. Die Occamstraße beherberge heute mehrere Live-Bühnen – und auch das Marionettentheater gebe es immer noch. Ude: „Ich erfreue mich jeden Tag am kulturellen Angebot.“

+ Christian Ude bedauert das Ende des Podiums - und übt harsche Kritik. © Reinhard Kurzendörfer

Alles also halb so wild? „Um das Podium ist es ewig schad’!“, sagt Ude. „Das muss ich scharf kritisieren.“ Es sei ja nicht so, dass die Wirtin keine Lust mehr habe oder keine Kraft. „Da wurde Schwabing von Spekulanten heimgesucht!“

Es bleibt die Erinnerung. Ude kennt das Podium seit der Studienzeit: „Beim Bummeln ging man ins Podium.“ Reservieren habe man da nie müssen, die Preise seien „glimpflich“ gewesen, bei gutem Live-Jazz sei er oft sitzen geblieben. „Dieses Fluidum haben wir in Schwabing geschätzt.“ Und mit jedem Stein, der bröckelt, verflüchtigt sich dieser Zauber, der Mythos Schwabing, ein wenig mehr.

Seit zwei Jahren tobt ein Kampf

2014 kaufte ein Investor das Haus an der Wagnerstraße 1. Da war das Podium schon seit fast 50 Jahren eine feste Größe in der Schwabinger Kneipen- und Musikszene. Angefangen hat es mit Dixie und Swing, in den Achzigern kamen die Rockbands dazu, die Musik von den Rolling Stones bis zu den Doors coverten. Nun ist nach 44 Jahren Live-Musik Schluss.

Die Suche nach einem neuen Zuhause war für Wirtin Renate Vogel lange erfolglos. Jetzt geht’s raus aus Schwabing an den Stadtrand: Der Gasthof „Schießstätte“ in Allach hat einen Saal für 250, einen Biergarten für 600 Gäste. Das Team sei dabei, den Saal „schalltechnisch so dichtzumachen“, schreibt die Wirtin auf ihrer Homepage, „dass wir in gewohnter Manier weiterrocken können“.

Die übrigen Mieter in der Wagnerstraße 1 harren seit zwei Jahren im Ungewissen aus. Per Brief ließ der Vermieter verlauten, dass er das Haus abreißen wolle, das Mietverhältnis sei beendet. Aber kampflos wollten die Menschen ihre „Wagnerburg“ nicht aufgeben. Sie gründeten die Bürgerninitiative „Pro Schwabing“, seitdem streiten sie für den Erhalt der Wohnhäuser Wagnerstraße 1 und 3. Rund 7000 Unterschriften sammelten sie. Und siehe da: 2016 wurden die Häuser in das „Ensemble Altschwabing“ aufgenommen, seit wenigen Wochen gilt nun sogar ein Abriss-Verbot der Stadt. Das Podium muss trotzdem raus.