Sohn würgt Mutter zu Tode - so kam es zum folgenschweren Streit

Familiendrama an der Schleißheimer Straße

+ Im fünften Stock dieses Hauses spielte sich der tödliche Streit zwischen Mutter und Sohn ab.

Familiendrama in Schwabing West: Im Streit hat ein 25-jähriger Mann seine Mutter in deren Wohnung erwürgt. Es ist das gewaltsame Ende einer schwierigen Beziehung in einer Wohnanlage an der Schleißheimer Straße.