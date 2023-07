„Auch die New York Times erliegt dem Isarflimmern“ – Autor gerät nach München-Besuch ins Schwärmen

Von: Manuel Rank

Ein Autor der New York Times spaziert bei einem Besuch in München an der Isar – und ist hellauf begeistert. Eine faszinierende Szene am Fluss lässt ihn vor Neid erblassen.

München – Die Münchnerinnen und Münchner lieben ihre Isar – die Lebensader der Stadt. Sie ist Heimat und Stolz zugleich. Auch Zugezogene und Touristinnen und Touristen schwärmen vom Fluss mit dem besonderen Reiz. Ein in Berlin lebender Autor der US-amerikanischen Tageszeitung The New York Times hat sogar einen Kommentar („Let them swim“) über den Münchner Fluss geschrieben. Bei Paul Hockenos ist wie bei so vielen die Liebe zur Isar entflammt – er sieht in ihr ein Positivbeispiel.

Zahlreiche Menschen genießen das schöne Wetter am Ufer der Isar in der Innenstadt. Aus den Baumgipfeln ragen die Türme der Kirche St. Lukas. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Als der Autor bei einem Besuch in der Landeshauptstadt an einem Sommernachmittag an der Isar entlang spazierte, bot sich ihm eine faszinierende Szene, so schreibt er. Was er beim Spaziergang entdeckte, ließ ihn – einen Auswärtigen – regelrecht „vor Neid erbeben“: Studierende, Angestellte im Feierabend, Familien und nackte Sonnenanbeter – ausgestreckt auf Decken, mit Flaschenbier und leichten Mahlzeiten. Ab und zu zieht ein Schwimmer oder ein Tuber vorbei, getragen von der schnellen Strömung.

Der Autor kommt aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus und hebt die Vorteile eines Flusses zur Abkühlung hervor. Gerade in Zeiten, in denen die Klimakrise den Sommer zur Qual mache, sei eine Möglichkeit zur Abkühlung in der Innenstadt von großer Bedeutung. Paul Hockenos erinnert an ein längst vergangenes Großprojekt; der Grund, warum die Isar heute so lebenswert, so artenreich, so einzigartig ist.

Der Isar-Plan – Renaturierung des Flusses Erste Pläne, die Isar im Stadtgebiet in einigen Abschnitten aus ihrem Korsett zu renaturieren, entstanden im Zuge der Umweltbewegung in den 1980er Jahren; die begradigten und einbetonierten Flussstrecken entsprachen nicht mehr den ökologisch geprägten Vorstellungen. Im Jahr 1988 beschloss der Münchner Stadtrat eine naturnahe Umgestaltung der Isar. Die Bürgerinnen und Bürger sowie Verbände waren in die Vorbereitung des Isar-Plans miteingebunden. 2000 begann das Projekt schließlich. Bis 2011 wurde die Flusslandschaft der Isar in dem acht Kilometer langen Abschnitt im Bereich zwischen Großhesseloher Brücke und Deutschem Museum naturnah gestaltet. Das Motto des Isar-Plans war: „Neues Leben für die Isar“. Im Zuge der Renaturierung wurde das Flusswasser gereinigt, Überschwemmungsgebiete vergrößert und die Ufer verändert, um die sintflutartige Schneeschmelze im Frühjahr zu bewältigen. Außerdem wurden die Flussufer beidseitig naturnäher gestaltet und der innerstädtische Freizeitwert spürbar erhöht. Die Renaturierung kostete 35 Millionen Euro.

Neben Hochwasserschutz vergrößerte die Renaturierung auch die Lebensqualität für Münchnerinnen und Münchner, so der New-York-Times-Autor weiter.

Die Renaturierung sollte den überschwemmungsgefährdeten Stadtvierteln sowie der Flora und Fauna des Flusses zugutekommen. Aber heute ist der Fluss auch ein leicht zugänglicher öffentlicher Raum, der eine wichtige Erleichterung vor der Hitze bietet. „Ich habe keinen Balkon, ich habe keinen Garten, aber ich habe die Isar“, sagte ein Freund, der in einer Wohnung wohnt und dort regelmäßig schwimmt.

Badeparadies Isar – viele städtische Flüsse sind zum Schwimmen ungeeignet

Er sieht in der Isar ein positives Beispiel, wie städtische Flüsse ausschauen sollten. Gesunde Flüsse wie in München seien genau die Art von „grüner Infrastruktur“, die Städte brauchen – Ökosysteme, die die Qualität städtischen Lebens erheblich verbessern. Oft sind Flüsse in Städten nicht badetauglich – zu groß die Verschmutzung, zu schlecht die Wasserqualität. „Vielerorts spucken flussaufwärts gelegene Bauernhöfe und Fabriken auch Düngemittel sowie tierische und chemische Abfälle aus und tragen so zu dem giftigen Gebräu bei. E. coli Bakterien und andere Krankheitserreger können aus Abwassersystemen und Kläranlagen eindringen, die von den Regengüssen überfordert sind.“

Anders bei der Isar. Flüsse wie in München und in anderen Städten in Europa und den Vereinigten Staaten zeigen, dass es möglich ist, „all diese Formen der Verschmutzung einzudämmen, bessere Kanalisations- und Klärsysteme zu bauen und das abfließende Regenwasser so einzudämmen, dass es sicher genug zum Baden ist“, so Hockenos. In Deutschland zeichnen sich die meisten Seen und Küstengewässer, aber auch Flüsse, durch eine exzellente Wasserqualität aus. Im EU-Vergleich landen sie damit im vorderen Mittelfeld.

In München wird viel gemacht, damit die Menschen in der Isar baden können

München und der Freistaat Bayern haben 19 Flusskläranlagen entlang der Isar und ihrer Nebenflüsse gebaut. Diese Kläranlagen reinigen das Abwasser und setzen während der beliebtesten Bademonate Ultraviolett-Licht-Desinfektionssysteme ein, um die Bakterienzahl im Wasser zu reduzieren. Außerdem wurden die hohen, mit Beton ausgekleideten Dämme des Flusses abgerissen und durch Gras- und Kiesflächen ersetzt, auf denen das Hochwasser ungehindert abfließen kann.

Und genau diesen Gras- und Kiesflächen sind jedes Jahr aufs Neue im Sommer mit unzähligen Badenden besetzt. Mit Studierenden, Angestellten im Feierabend, Familien und nackten Sonnenanbetern – ausgestreckt auf Decken, mit Flaschenbier und leichten Mahlzeiten. Ein Bild, das nicht nur den Autor fasziniert und zum Schwärmen bringt.

