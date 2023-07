„Sieht Hammer aus! Noch dazu perfekter Preis“: Münchner geraten wegen Döner-Foto ins Schwärmen

Von: Leyla Yildiz

Döner ist unter den Deutschen sehr beliebt. Ein Foto des Fast Foods hat nun einige Reddit-User ins Schwärmen gebracht.

München - „Das kannst du ja nicht essen. Das ist Kunst“. Mit diesem Satz geriet ein User des sozialen Netzwerks Reddit ins Schwärmen. Aber nicht etwa für ein kunstvoll drapiertes Sternegericht oder ein elegant getürmtes Törtchen. Nein, für Döner. Ein anderer Nutzer hatte ein Foto von zwei Döner im Brot gepostet und so die Diskussion ins Rollen gebracht.

Motiv des Bildes sind die zwei Leckerbissen, die nebeneinander auf dem Tisch stehen. Im aufgeklappten Brot liegt geschmackvoll angerichtet das Fleisch, gepaart mit Zwiebeln, Salat, Kraut, Joghurtsoße und Chilliflocken. Dazu schrieb der User: „6 Euro in München - Top-Geschmack, etwas unhandlich.“ Deshalb benötigte er wahrscheinlich die Gabel, die auf dem Foto ebenfalls zu sehen ist.

Döner bringt Reddit-User ins Schwärmen: „Sieht Hammer aus!“

Der einheitliche Tenor aller Threadteilnehmer ist durchweg positiv und sie stimmen dem Postersteller zu. Von „Sieht Hammer aus! Noch dazu perfekter Preis“, „Optik richtig super“ und „Muss sagen, der sieht geil aus“ bis hin zu „Das ist der schönste Döner, den ich je gesehen habe“.

Reddit-User schwärmen von Döner: Laden befindet sich in München

Doch wo gibt es nun den Döner, von dem die User so schwärmen? Der Ersteller war so freundlich, den Dönerladen zu erwähnen. Es handelt sich um „Furis Döner“ am Effnerplatz in München. Und vielleicht wird der eine oder andere Liebhaber des Fast Food, das übrigens übersetzt aus dem Türkischen „Drehendes Fleisch“ bedeutet, dem Tipp tatsächlich nachgehen.

