Antifa-Kongress in München: Rechte Proteste - auch Linke machen mobil

Alarmstufe Rot

+ © Marcus Schlaf Ein Foto einer Pegida-Demo - wie wird’s an diesem Wochenende? © Marcus Schlaf

Polizei und Verfassungsschutz sind am Wochenende in Alarmbereitschaft. Grund: Am Rande des Antifa-Kongresses im DGB-Haus an der Schwanthalerstraße haben rechte Aktivisten Proteste angekündigt.