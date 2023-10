Aggressiver Schwarzfahrer in München: Angriff auf Beamte im Regionalzug

Von: Adriano D'Adamo

Ein Schwarzfahrer greift im Münchner Hauptbahnhof Polizisten an. Trotz massiver Gegenwehr gelingt es den Beamten, den aggressiven Mann zu überwältigen.

München – Ein 27-jähriger Schwarzfahrer, der sich weigerte, am Endpunkt Hauptbahnhof München aus einer Regionalbahn auszusteigen, ging gewalttätig gegen Polizisten vor und spuckte sie an.

Der Vorfall ereignete sich am Hauptbahnhof München (Symbolbild). © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Bedrohte eine Polizistin: Er wollte den Zug nicht verlassen

Kurz nach Mitternacht am Sonntag (29. Oktober) alarmierte ein Schaffner der Fahrt von Holzkirchen nach München die Bundespolizei. Ein Mann ohne gültiges Ticket weigerte sich, seine Identität preiszugeben. Am Bahnsteig 33 des Münchner Hauptbahnhofs schlief der 27-jährige Mann im hinteren Teil der Bayerischen Regiobahn, als die Beamten eintrafen.

Er wurde von einer Polizistin geweckt. Der Mann reagierte sofort unkooperativ, aggressiv und ignorierte die Ansprachen der Beamten. Zudem lehnte er es ab, seine Ausweispapiere auszuhändigen und drohte, die Beamten zu schlagen. Der 27-Jährige ignorierte mehrfache Aufforderungen, aufzustehen und den Zug zu verlassen.

Schwarzfahrer versuchte nach Schusswaffe zu greifen: Bundespolizei ermittelt

Als die Beamten ihn am Arm packten, leistete er heftigen Widerstand und versuchte, sich festzuklammern. Unter anderem versuchte er, nach der Schusswaffe eines Beamten zu greifen, was jedoch scheiterte. Nur mit erheblicher Kraftanstrengung konnte er überwältigt und gefesselt zur Wache gebracht werden. Während der Überwältigung spuckte er auf die Beamten und biss einem ins Knie. Dieser wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Da der Obdachlose eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ablehnte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an - ebenso wie die Vorführung vor einem Ermittlungsrichter am nächsten Tag. Auf dem Weg zur Rechtsmedizin spuckte der 27-Jährige erneut auf die Beamten. Da er behauptete, sein Arm sei gebrochen, wurde ein Arzt hinzugezogen. Dieser konnte jedoch keine Verletzung feststellen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen wegen Erschleichung von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.