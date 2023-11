Schwere Sturmböen südlich von München: DWD gibt zahlreiche Warnungen heraus

Von: Katarina Amtmann

Der Deutsche Wetterdienst warnt für fast ganz Bayern: Nur drei Kreise und Städte sind von den Wetter-Warnungen am Wochenende ausgenommen.

München - Sturm, Regen und Schnee - das ist die Vorhersage von Meteorologe Dominik Jung für die nächsten Tage in Bayern. Besonders am Mittwoch drohen schwere Sturmböen. Doch schon vorher wird es im Freistaat ungemütlich, wie ein Blick auf die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt.

DWD warnt für ganz Bayern - mit drei Ausnahmen

Mit Ausnahme des äußersten Nordostens (Coburg, Kronach und Hof) ist die komplette Karte für Bayern am Samstag, 11. November, bunt eingefärbt. In weiten Teilen des Freistaats gilt eine amtliche Warnung vor Windböen, fast die gesamte Warnkarte leuchtet gelb - von Oberfranken und Mittelfranken über Unterfranken und die Oberpfalz bis nach Oberbayern, Niederbayern und Schwaben. Auch München liegt im Warngebiet. „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h gerechnet werden“, so der DWD. Die Warnung gilt bis 15 Uhr.

Für den Süden und Osten des Freistaats gilt eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen. „Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 85 km/h auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden“, so der DWD.

Das Wochenende in Bayern wird ungemütlich. © IMAGO / Ralph Peters / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Warnung vor schweren Sturmböen im Süden und Osten Bayerns bis 18 Uhr am Samstag

Kreis Lindau am Bodensee

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Cham

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Für die genannten Kreise liegt auch eine DWD-Warnung vor Windböen und leichtem Schneefall vor. (kam)

