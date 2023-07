DWD aktualisiert Warnlage – heute „Gewitter mit lokalem Starkregen, Hagel und Böen um 60 km/h“ in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Mit Blick auf die Wetterprognose geht es ereignisreich weiter für die Bayern. Neue Gewitter-Warnungen des DWD liegen vor.

Update vom 17. Juli, 9.41 Uhr: Die Gewitterphase in Bayern scheint überstanden. Zumindest hat der DWD nun alle Warnungen für den Freistaat aufgehoben, die entsprechende Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes zeigt sich in sanftem grün.

Soll allerdings nicht heißen, dass dem so bleibt – im Warnlagebericht zu Bayern schreiben die Meteorologen: „Heute in Südbayern und in der südlichen Oberpfalz einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen, Hagel und Böen um 60 km/h“. Es ist also durchaus möglich, dass sich die Wetterlage nochmal ändert und es wieder ungemütlich wird.

Update vom 17. Juli, 8.36 Uhr: Die DWD-Warnung für die südöstlichen Landkreise wurden verlängert. Heißt, für die Landkreise zwischen Passau und Rosenheim gilt weiterhin die amtliche Warnung vor „starkem Gewitter“, nun bis 9 Uhr. Weiter ist die Rede von Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Nach einer vor allem auch in München regnerischen Nacht gibt es auch am Montagmorgen noch „starke Gewitter“ in Bayern. Der DWD warnt für die südöstlichen Landkreise zwischen Rosenheim und Passau, es gebe Starkregen, Sturmböen und Hagel. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO

Gewitter in der Nacht – Starkregen über München

Update vom 17. Juli, 7.02 Uhr: Eine regenreiche Nacht erlebten unter anderem die Münchner. Und für viele Bewohner des Freistaats geht der Montag gleich turbulent weiter. Schon am Morgen lagen neue Warnungen des DWD vor, im Fokus vor allem Landkreise in der Südosthälfte Bayerns. Von Passau bis hinunter nach Traunstein und Bad Tölz müsse bis 8 Uhr mit „starkem Gewitter“ gerechnet werden, hieß es.

„Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und Hagel“, war der DWD-Warnung zu entnehmen. Gegenwärtig ist infolgedessen ein beträchtlicher Teil der Warnkarte orange eingefärbt. München bliebt zunächst verschont.

Update vom 16. Juli, 21.50 Uhr: Die Lage scheint sich derzeit ein wenig zu entspannen. Für Bayern gibt es laut DWD zumindest keine Unwetter-Warnungen der Stufe drei mehr. In den bisher erwähnten Regionen warnen die Wetter-Experten aber weiter vor „starkem Gewitter“. Aktuell bis 22.30 Uhr.

Entspannung am Abend – doch Gewitter-Warnung für die Nacht

Doch auch der generelle Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes wurde angepasst – und hier zeigt sich, dass die Nacht auf Montag, 17. Juli, weiter ungemütlich bleiben dürfte. „In der Nacht zum Montag vor allem im Südosten, also zwischen Alpen und Bayer-/Oberpfälzer Wald einzelne auch starke Gewitter wahrscheinlich. Dabei örtlich Starkregen mit Mengen bis 20 Liter pro Quadratmeter in 1 Stunde, Hagel und Böen bis 70 km/h. Eng begrenzt auch heftiger Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel um 2 Zentimeter und Sturmböen um 90 km/h“, schreibt der DWD.

Update vom 16. Juli, 21.27 Uhr: Der DWD hat seine Gewitter-Warnung nochmals verschärft. Stufe drei, die bisher nur für den Osten Bayerns Bestand hatte, gilt nun auch für die Landkreise Ebersberg, Erding, Mühldorf am Inn und den Norden von Rosenheim. Auch Warnstufe zwei wurde massiv ausgeweitet: Sie gilt laut DWD jetzt für Memmingen und Mindelheim im Westen von Bayern, wo Gewitter aus Baden-Württemberg in den Freistaat ziehen. Eine weitere Gewitterschneise zieht sich vom Norden Garmisch-Partenkirchens fast bis nach Passau, mit den zuvor angesprochenen Unwetter-Regionen mittendrin.

Erstmeldung vom 16. Juli: München – Eine äußerst gewitterreiche Woche in Bayern geht zu Ende. Und wie sollte es anders sein, als erneut mit schweren Gewittern? Tatsächlich ist genau das der Fall am Sonntag, 16. Juli. Ähnlich wie bereits am Samstag, 15. Juli, wo sich die tagsüber angestaute Hitze vor allem über Franken entlud – und dabei auch eine Firmenfeier ordentlich überraschte – war es am Sonntag wieder heiß in Bayern. Und abends gewittert es wieder. Diesmal trifft es aber eher die südlichen und östlichen Gefilden des Freistaats.

DWD warnt vor „schwerem Gewitter“ in Bayern – auch München betroffen

Der Deutsche Wetterdienst gab am Sonntagabend mehrere Gewitterwarnungen für Bayern heraus. Auf der DWD-Warnkarte sind einige Landkreise im Osten rund um Passau sowie weite Teile Bayerns im Süden von München orange eingefärbt. Heißt: Hier warnen die Wetter-Experten vor „schwerem Gewitter“. Es handelt sich dabei um die amtliche Warnstufe zwei.

Es ist ein Déjà-vu: Tagsüber war es in Bayern am Sonntag wieder ordentlich heiß, abends kommen die Gewitter. Im Gegensatz zu Samstagabend trifft es diesmal aber vor allem den Süden und Osten des Freistaats. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO

Bezüglich des Südens von München – auch der südliche Landkreis der Landeshauptstadt ist betroffen, das Stadtgebiet derzeit noch nicht – heißt es beim DWD: „Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

DWD-Warnung der Stufe drei für den Osten Bayerns

Für die Region zwischen Passau und Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, sieht es noch düsterer aus. Um kurz vor 21 Uhr hob der Deutsche Wetterdienst die hiesige Warnstufe nochmal an und schreibt nun von „schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel“. Es ist die zweithöchste Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes. Auch in der generellen Warnlage des DWD ist die Rede von einer unruhig bleibenden Nacht. „Heute Abend und in der Nacht zum Montag vor allem im Südosten, also zwischen Alpen und Bayer-/Oberpfälzer Wald einzelne auch starke Gewitter wahrscheinlich“, heißt es im Warnlagebericht. (fhz)

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht am 12. Juli Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.