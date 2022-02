Schwimmbäder: Ticket-Revolution in München

Von: Marc Kniepkamp

Plansch-Spaß in München: Die Stadtwerke werden im Sommer ein neues Ticketsystem anbieten. © Matthias Balk/dpa

Die Ticketvergabe der Freibäder in München ist ein ständiger Zankapfel, besonders seit den Corona-Beschränkungen der vergangenen Jahre. Jetzt wollen die Stadtwerke ein neues Ticketsystem einsetzen - mit einer überraschenden Möglichkeit.

Der Unmut über die Ticketvergabe in den Freibädern war in den vergangenen Sommern groß. Jetzt sollen die Bäder tatsächlich ein neues Ticketsystem erhalten. Das geht aus einer Antwort der Stadtwerke München (SWM) auf eine Anfrage der CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann hervor.

Demnach wurde das Ticketsystem Anfang Februar ausgeschrieben, bis Ende März soll ein Anbieter ausgewählt worden sein, damit das neue System pünktlich zum Start der Freibadsaison zur Verfügung steht.

Neues Ticketsystem: Eintrittskarten für Schwimmbäder auch online erhältlich

Kernstück des neuen Systems soll die Möglichkeit, online Tickets zu kaufen, sein. Bisher waren nur Reservierungen möglich, es kam an schönen Tagen zu langen Schlangen vor den Bädern. „Es wird erwartet, dass im Gegensatz zu letztem Sommer der Andrang an den Kassen durch das Online-Ticketing reduziert wird“, heißt es jetzt von Seiten der SWM.

Weiterhin nur Tageskarten für Freibäder

Am System der Tagestickets für Freibäder soll sich hingegen nichts ändern. Hier verweisen die SWM auf ein Pilotprojekt im Schyrenbad, das nicht erfolgreich war. Dort hatten die SWM drei Zeitfenstern angeboten, dazwischen wurde das Bad immer für eine halbe Stunde geschlossen und alle Schwimmer mussten die Anlage verlassen. Für die SWM bedeutete dies einen personellen Mehraufwand, viele Besucher beklagten, die Zeitfenster seien für sie unflexibel und nicht familienfreundlich.

In Hallenbädern ist die Besucherzahl in Echtzeit abrufbar

Auch für Hallenbäder können die Karten künftig online gekauft werden. Die Frage nach bestimmten Zeitslots stellt sich in den Hallenbädern nicht in dem Maße wie in Freibädern. Denn weil die Karten nicht nur beim Eintritt, sondern auch beim Verlassen des Bades eingelesen werden, ist immer eine aktuelle Angabe der Besucherzahl in Echtzeit möglich. Diese kann auf der Homepage der Stadtwerke eingesehen werden - so wissen Badegäste immer, ob sie gerade warten müssen oder ob noch Platz im Bad ist.